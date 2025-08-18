Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Medien Technische Probleme

Technische Probleme

Freigeschaltet am 18.08.2025 um 19:00 durch Sanjo Babić
Defekter Computer (Symbolbild)
Defekter Computer (Symbolbild)

Bild: www.dasdenkeichduesseldorf.wordpress.com / pixelio.de

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, aufgrund unvorhergesehener technischer Probleme ist unser Nachrichtenangebot am heutigen Tag, dem 18. August 2025, leider stark eingeschränkt. Wir bedauern diese Unannehmlichkeiten sehr und arbeiten mit Hochdruck daran, die Probleme zu beheben.

Ab morgen, dem 19. August 2025, wird unser Angebot wieder in vollem Umfang und wie gewohnt zur Verfügung stehen. Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Treue.

Ihr Extremnews-Team

Quelle: Extremnews

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte freies in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige