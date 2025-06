Heidi Klum bringt Köln zum Strahlen: Supermodel signiert riesiges Calzedonia-Mural

Blitzlichtgewitter und Summer Vibes: Gestern verwandelte Heidi Klum den Kölner Friesenwall 116 in einen Hotspot für Fashion- und VIP-Fans. Die 52-jährige reiste an, um ein riesengroßes Kunstwerk (rund 84 m²) zu signieren, das sie in einem hellblauen Bikini aus der "Shiny Satin" Linie von Calzedonia zeigt. In einer viertägigen Aktion war das Mural zuvor freihändig vom Künstler MaCChine - Teil des Creative Collective CC Allstars - auf eine Hauswand aufgemalt worden. Das Ergebnis: eine fotorealistische Darstellung eines aktuellen Calzedonia Kampagnenmotivs mit Heidi.

Bodenständig und unkompliziert wie Heidi ist, ließ sie es sich nicht nehmen, das Werk persönlich in Augenschein zu nehmen. Schaulustige säumten die Straße, als sie in einem lässig-eleganten Sommer-Look vor Ort erschien. Mit einem strahlenden Lächeln winkte sie Fans, Pressevertretern und Fotografen zu, bevor sie - natürlich gut gesichert - per Hebebühne in die Höhe schwebte, um ihre Unterschrift auf dem XXL-Bild zu hinterlassen. Ein perfekter Glamour-Moment, der von Applaus, Handyblitzen und "Heidi!"-Rufen begleitet wurde. Mit der Live-Inszenierung setzt Calzedonia ein sommerliches Ausrufezeichen: Die italienische Beachwear-Brand zeigt ihre aktuelle Kampagne nicht nur auf klassischen Plakat-Flächen, sondern macht sie im wahrsten Sinne des Wortes zum Fashion-Event. Heidi Klum ist dabei der funkelnde Mittelpunkt - on- und offline. Nach der Aktion nahm sich Heidi noch Zeit für Selfies, kurze Interviews und einen herzlichen Austausch mit den anwesenden Fans. Die Kombination aus Star-Power, urbanem Kunstwerk und sommerlichem Beachwear-Feeling bescherte Köln nicht nur ein visuelles Highlight, sondern auch einen unvergesslichen Lifestyle-Moment. Quelle: CALZEDONIA (ots)