Der wohl beliebteste Tenor der Welt, Andrea Bocelli, kommt 2023 für 7 Konzerte nach Österreich, Deutschland und die Schweiz

Andrea Bocelli ist nicht nur ein fantastischer Sänger, sondern bereits eine unverwechselbare Ikone der zeitgenössischen Musikszene mit einer weltweit einzigartigen Popularität und wird in einer Reihe mit den berühmtesten Musik-Stars aller Genres genannt.

2023 wird die immer noch beliebteste italienische Stimme der Welt in Deutschland, Österreich und der Schweiz die Herzen der Zuhörer mit einem genialen Musik-Mix aus Klassik, Musical und Film zum Schmelzen bringen. Unterstützt wird Andrea Bocelli dabei von einem großen Symphonieorchester, einem fulminanten Chor und internationalen Gaststars. Bocellis legendäre Stimme, gepaart mit fantastischen neuen musikalischen Arrangements und der Verwendung modernster Technik haucht den schönsten musikalischen Meisterwerken neues Leben ein. Der wohl beliebteste Tenor der Welt versteht es wie kein anderer die Schnittstelle zwischen Herz und Schmerz, zwischen Glück und Trauer mit unglaublicher Intensität und gelebter Leidenschaft genau zu treffen und man darf sich bereits jetzt auf ein Konzert der großen Emotionen und Bocellis unverwechselbare Liebeserklärung an die Musik freuen!

Das abwechslungsreiche Programm wird den Maestro selbst und seine musikalische Vielfältigkeit zur vollen Geltung bringen. Bei den insgesamt 7 Konzerten wird Andrea Bocelli sein Publikum auf eine unvergessliche musikalische Reise mitnehmen, bei der jeder einzelne Moment bewegen und begeistern wird. Mit Ausflügen in die Welt der Klassik bis zum Hier und Jetzt mit populären Melodien, wird es wie das Leben selbst: Mal laut, mal leise, es wird persönlich, aufregend, mitreißend und unvergesslich. Andrea Bocellis Live-Shows halten, was sie versprechen, denn der Künstler selbst ist ein Perfektionist, der seinem treuen Publikum immer das Beste gibt.

Es gibt keinen anderen Künstler, der die Gabe besitzt, Klassik und populäre Musik so einzigartig zu verbinden. In seiner mehr als ein Vierteljahrhundert währenden Karriere hat Bocelli mit seiner gefühlvollen und unverwechselbaren Stimme Millionen von Fans auf der ganzen Welt für sich gewonnen und mit einer Vielzahl von Stars zusammengearbeitet, darunter Luciano Pavarotti, Ariana Grande, Jennifer Lopez, Christina Aguilera, Ed Sheeran, Dua Lipa, Céline Dion, Tony Bennett und viele andere.

A FAMILY CHRISTMAS – das neue Album von Andrea, Matteo und Virginia Bocelli

Der international bekannte Tenor Andrea Bocelli hat sich mit seinem 24-jährigen Sohn Matteo Bocelli und seiner 10-jährigen Tochter Virginia Bocelli zusammengetan, um ihr erstes gemeinsames Album "A Family Christmas" aufzunehmen. Die Aufnahme, die am 21. Oktober über Decca / Capitol Records veröffentlicht wurde, zeigt das musikalische Talent der verschiedenen Generationen in einer Reihe von festlichen Liedern. „Wir bieten unser kleines, intimes und von Herzen kommendes Geschenk jedem an, der den Soundtrack zu Weihnachten im Hause Bocelli genießen möchte", sagt die Familie.

A Family Christmas fängt die festliche Stimmung von Bocelli in vollem Umfang ein, mit neuen Interpretationen traditioneller Weihnachtslieder, die für alle drei Stimmen arrangiert wurden, darunter "Away in a Manger" und "Joy To The World", sowie beliebten Weihnachtsliedern aus aller Welt wie "Feliz Navidad" und "Il Giorno Piu Speciale", ein weiterer brandneuer Titel, der von Federica Abbate, Cheope, Katoo und Andrea Bocelli geschrieben wurde. Die sich ergänzenden Stimmen des Trios verflechten sich in dem Song "Do You Hear What I Hear?", der das Album mitreißend eröffnet.

ANDREA BOCELLI TOURTERMINE

15.07.2023 Klagenfurt / Wörthersee Stadion

12.10.2023 Oberhausen / Rudolf-Weber-Arena

14.10.2023 Mannheim / SAP Arena

17.10.2023 Leipzig / Quarterback Immobilien Arena

19.10.2023 Berlin / Mercedes-Benz Arena

17.11.2023 Wien / Wiener Stadthalle Halle D

20.11.2023 Zürich / Hallenstadion

Quelle: Global Event & Entertainment GmbH (ots)