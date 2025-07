Über 150 Kulturschaffende fordern Stopp von Waffenexporten an Israel

Über 150 Kulturschaffende haben Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) mit einem Brief aufgefordert, gegen das Leid in Gaza konkrete Schritte zu unternehmen. Der Brief ist mit "Lassen Sie Gaza nicht sterben, Herr Merz" überschrieben, berichtet der "Spiegel". Konkret werden drei Punkte genannt: ein Stopp aller deutschen Waffenexporte an Israel, ein Aussetzen des Assoziierungsabkommens zwischen der EU und Israel sowie die Forderung nach einem sofortigen Waffenstillstand und ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe.

Unterschrieben haben unter anderem die Moderatoren Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf und Giovanni Zarrella, Comedian Teddy Teclebrhan, Musikerinnen Shirin David und Ebow, Musiker Ski Aggu und Zartmann, die Schauspieler und Schauspielerinnen Jessica Schwarz, Christiane Paul, Benno Fürmann, Anna Thalbach, Meret Becker und Jürgen Vogel.



"Sie haben in den letzten Tagen Stellung bezogen und die israelische Regierung kritisiert", schreiben die Unterzeichner an Merz. "Wir würdigen das, doch eines ist klar: Worte alleine retten keine Leben." Die mehr als 150 Unterzeichner appellieren in dem Brief an die Menschlichkeit und erinnern an das Elend. "Mütter. Väter. Kinder. Kinder, die nicht Teil dieses Krieges sind - und doch seine ganze Last tragen." Die Kulturschaffenden formulieren deshalb die "dringliche Bitte, Ihren Worten nun auch Taten folgen zu lassen".



Die Unterzeichner verurteilen "die grauenvollen Verbrechen der Hamas aufs Schärfste". Jedoch legitimiere kein Verbrechen, Millionen von unschuldigen Menschen kollektiv zu bestrafen. Deshalb erwarten sie von Bundeskanzler Merz Handeln ohne politisches Kalkül. "Herr Merz - Sie sind einer der Wenigen, der Israel dazu bewegen kann, doch noch den Kurs zu ändern", schreiben die Kulturschaffenden. Quelle: dts Nachrichtenagentur