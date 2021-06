Bonnie Tyler: Das Beste kommt erst noch

Durch ihre markante Stimme und mit Hits wie Total Eclipse Of The Heart wurde Bonnie Tyler weltberühmt. Am 8. Juni wird die Britin 70 Jahre alt. Im Interview mit dem Magazin Reader's Digest spricht sie über ihre Karriere, deren Ende noch nicht abzusehen ist.

Bonnie Tylers Stimme klang zwar immer schon heiser, verstärkt wurde dieser Effekt allerdings durch eine Operation in den 1970er-Jahren, bei der Knoten von ihren Stimmbändern entfernt wurden. "Als ich danach ins Studio bin, um It's A Heartache einzusingen, hieß es: ,Deine Stimme ist noch kratziger als vorher'", sagt Tyler. "Der Effekt war, dass ich einen Riesenhit in Amerika hatte." Laut einer britischen Studie ist Total Eclipse Of The Heart der Song, den die Menschen am häufigsten unter der Dusche singen. "Und er ist der beliebteste Karaoke-Song der Welt", ergänzt Bonnie Tyler lachend. Zeit, den runden Geburtstag groß zu feiern, nimmt Tyler sich übrigens nicht. "Ich arbeite bis kurz davor - und auch gleich danach", erklärt die Sängerin in der aktuellen Ausgabe des Magazins Reader's Digest. "Von daher wird es eher etwas Ruhiges. Und ich bin eh kein Freund von großen Partys." Bonnie Tyler hieß ursprünglich Gaynor Hopkins und legte sich sich später den Künstlernamen zu. Heute lebt sie mit ihrem Ehemann, dem Immobilienmogul Robert Sullivan, in Portugal und Wales. Quelle: Reader's Digest Deutschland (ots)