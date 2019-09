Adam Lambert blickt mit gemischten Gefühlen auf Karrierebeginn

Der US-Sänger Adam Lambert blickt mit gemischten Gefühlen auf die Anfangszeit seiner Popstar-Laufbahn vor zehn Jahren zurück. "Die ersten Jahre meiner Karriere waren überschattet von dieser ganzen Diskussion darüber, dass ich homosexuell bin", sagte Lambert dem "Zeitmagazin".

Die Medien hätten sich mehr dafür interessiert, dass er schwul sei, als für seine Musik, so Lambert weiter. Für ihn selbst sei seine Sexualität "kein großes Thema" gewesen: "Ich hatte mein Coming-out mit 18 und habe daraus nie ein Geheimnis gemacht", so Lambert. Deshalb sei der Wirbel darum für ihn "irritierend" gewesen. Andererseits habe es damals im Mainstream-Pop kaum offen schwule Musiker gegeben, fügte Lambert hinzu. "Damals, vor zehn Jahren, war die Gesellschaft wohl noch nicht so weit. Aber in den letzten Jahren haben sich ja immer mehr Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, zu ihrer Homosexualität bekannt: Schauspieler, Sportler, sogar Politiker. Damit ist wirklich ein Traum wahr geworden."

Quelle: dts Nachrichtenagentur