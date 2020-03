Marianne Rosenberg neu auf Platz eins der Album-Charts

Die Schlagersängerin Marianne Rosenberg steht neu an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Das Album "Im Namen der Liebe" stieg neu auf dem ersten Platz der Hitliste ein, gefolgt von "Brot & Spiele" des deutschen Rappers Haze, dessen Album auch neu einstieg.

Dahinter rutscht das Album "Böhse Onkelz" der gleichnamigen Rockband von Platz eins auf den dritten Rang ab. In den Single-Charts klettert "Blinding Lights" des kanadischen R&B-Künstlers The Weeknd wieder an die Spitze, gefolgt von "Berlin" der deutschen Rapkünstler Samra und Capital Bra, die neu einstiegen. Auf den dritten Rang fiel "Angst" der kosovo-albanischen Rapperin Loredana, deren Single letzte Woche noch die Single-Charts anführte. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

Quelle: dts Nachrichtenagentur