Reuters verweist auf peruanische Schamanen: Ukraine-Krieg geht im Jahr 2023 zu Ende

Die sonst so ernst zu nehmende Nachrichtenagentur Reuters berichtet plötzlich über peruanische Schamanen, die das Ende des Krieges in der Ukraine vorhersagen – und zwar für den kommenden Sommer. Für das neue Jahr sei Frieden zwischen Russland und der Ukraine in Sicht, schreibt Reuters überdie "Vorhersage einer Gruppe von Schamanen und Heilern in Perus Hauptstadt Lima". Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Agentur klingt geradezu mystisch-optimistisch: "Auf einem Hügel begrüßten die Schamanen in traditioneller Andenkleidung das neue Jahr mit einer Reinigungszeremonie, die Blumen, Weihrauch, eine Schlange und Fotos des ukrainischen und des russischen Präsidenten umfasste.

'All das wird sich beruhigen. Frieden und Ruhe werden einkehren. Das haben wir gesehen', sagte der Schamane Cleofe Sedano und sagte voraus, dass bis August ein Friedensvertrag unterzeichnet werden würde." Quelle: RT DE