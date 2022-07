Hübsche „Schildmaid“ Eva Vlaardingerbroek: „hart arbeitende, gläubige und sich selbst versorgende“ Bauern stehen Great Reset im Weg

Eva Vlaardingerbroek studierte Recht an der Uni Utrecht und der LMU München und schloß ihren Master in Leiden mit einer rechtsphilosophischen Arbeit über die „Vertraglichung von Sex in der MeToo Ära“ ab. Sie stand auf dem fünften Platz der Parlamentskandidaten für Thierry Baudets „Forum voor Democratie“, es kam allerdings zu einem Zerwürfnis und sie trat aus der Partei aus. Dies berichtet Jörg Wollschläger im Magazin "Unser Mitteleuropa".

Weiter berichtet Wollschläger: "Laut Wikipedia hat sie Baudet zeitweilig gedated und war ein Jahr mit Julien Rochedy, einem Politiker des „Rassemblement National“ zusammen. Jetzt ist sie mit Will Witt [Link] verlobt, einem christlichen Influencer auf der konservativen Medienplattform PragerU (Prager University). Die charmante und intelligente Juristin setzt sich zuletzt bei Tucker Carson leidenschaftlich für die „hart arbeitenden, gläubigen und sich selbst versorgenden“ holländischen Bauern ein, die dem Great Reset im Wege stehen.

Das „kleine Milchmädchen“

Sie wurde früher vom Mainstream als “Schildmaid der extremen Rechten verunglimpft”, jetzt nach ihrem Plädoyer für die Bauern ist sie das “kleine Milchmädchen” oder gleich “Hitlers Frau”, so die 25 jährige Vlaardingerbroek. Im Interview mit Tucker Carlson auf Fox News (7.7. 2022) erklärt sie worum es den Landwirten wirklich geht und warum sie so verbissen kämpfen.

twitter.com/evavlaar/status/1545767952062025728

TK: Worum geht es dabei und was denkst Du was es bedeutet?

EV: Ganz einfach Tucker, es geht darum, daß die niederländische Regierung unseren Bauern das Land stiehlt. Und sie tun dies unter dem Vorwand der ausgedachten Stickstoffkrise. Und das wird die meisten dieser Landwirte ihre Existenz kosten. Glücklicherweise akzeptieren die holländischen Bauern das nicht, sie gehen auf die Straße, sie blockieren Verteilungszentren. Sie blockieren die Autobahnen, sie wehren sich und sie haben recht, es geht um ihr Lebenswerk, sie wissen nicht mehr weiter, sie sind verzweifelt darüber was die Regierung tut das nicht wegen einer Stickstoffkrise, sie machen das, weil sie das Land der Bauern haben wollen und sie wollen es haben um mehr Einwanderer unterzubringen. Sie wollen es außerdem weil die Landwirte ihnen bei ihren Great Reset Plänen im Weg stehen, die sie für uns haben. Bauern sind hart arbeitende, gläubige und sich selbst versorgende Menschen, die der globalistischen Agenda im Wege stehen. Das treibt viele Bauern sogar in den Selbstmord. Es gibt nur eine Bezeichnung für das was unsere Regierung unter Mark Rutte jetzt tut und das ist Kommunismus.

TK: An der Nahrungsmittelproduktion herumzupfuschen führt zu einer Nahrungsmittelkrise und dann zu Hunger, man sieht das in den Entwicklungsländern, dank Klimaaktivismus und dem Krieg in der Ukraine. Machen sich normale Bürger, die keine Landwirte sind Sorgen darüber was passiert wenn man die Bauernhöfe stilllegt?

EV: Absolut, sie verstehen es, keine Bauern, kein Essen und darum haben die Bauern die Verteilungszentren blockiert, denn nach ein paar Stunden hat man gesehen, daß die Supermärkte leer waren. Die normalen Leute verstehen das, nur der Staat scheint das nicht zu verstehen oder will es nicht verstehen und die Polizei hat in einer extrem gewaltsamen Art und Weise reagiert. Wie ihr gesehen habt, sie haben sogar auf einen 16 jährigen Jungen geschossen, das sind nicht die Dinge, die man in freien westlichen Ländern sehen sollte, besonders dann nicht wenn sie sich gegen friedliche Demonstranten richten. Aber es passiert, nicht bloß die Niederländer, sondern jeder in der Welt, besonders ihr in Amerika solltet unsere holländischen Bauern unterstützen, weil das auch bei Euch passieren könnte. Das ist der Grund warum ich dieses Halstuch trage, es wurde zum Symbol des Widerstandes der Bauern und sie sind so mutig und sie haben die Mannstärke das zu tun, deshalb verdienen sie Eure ganze Unterstützung.

TK: Wir sollten uns um die wichtigen Dinge sorgen, die Nahrungsversorgung ist das wichtigste. Wir bedanken uns für die Erklärung. Vielen Dank für das Interview.

Das englische Original des Interviews ist hier [> verlinkt].

Quelle: Unser Mitteleuropa