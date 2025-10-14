Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Studienhinweis: Seltene Sehnerv-Schädigung unter Semaglutid beobachtet

Studienhinweis: Seltene Sehnerv-Schädigung unter Semaglutid beobachtet

Freigeschaltet am 14.10.2025 um 10:08
Bild: Vladimir Mucibabic - adobestock / Impfkritik
Bild: Vladimir Mucibabic - adobestock / Impfkritik

BILD berichtet über Fälle von Sehverlust unter den Semaglutid-Präparaten Ozempic/Wegovy. Grundlage sind Studien, die ein erhöhtes Risiko für eine seltene Sehnerv-Erkrankung (NAION) nahelegen; Euronews und Business Insider fassten die Befunde bereits 2024 zusammen. Ein Kausalzusammenhang ist nicht bewiesen, das Risiko gilt als sehr selten.

Die Signale betreffen vor allem nicht-arteriitische anteriore ischämische Optikusneuropathie (NAION). Fachleute betonen: Vorerkrankungen (z. B. Diabetes, Bluthochdruck, anatomische Faktoren) erhöhen das Grundrisiko – unabhängig vom Medikament. Hersteller und Behörden beobachten die Datenlage; Betroffene mit plötzlichen Sehproblemen sollen sofort ärztliche Hilfe suchen.

Für Patientinnen und Patienten gilt: Nutzen und Risiken immer mit dem behandelnden Arzt abwägen, Medikamente nicht eigenmächtig absetzen. Laufende Sicherheitsprüfungen bei EMA/FDA und neue Kohortenstudien sollen klären, ob und für wen ein Zusatzrisiko besteht.

Quelle: dts Nachrichtenagentur


