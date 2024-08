Halit-Kristallsalz: Das weiße Gold für Ihren Körper

Salz ist nicht schädlich, wie Ihnen das Systemmedien und Ärzte seit Jahren einreden wollen. Aber nur, wenn Sie hochwertiges Salz zu sich nehmen. Das Industriesalz aus dem Supermarkt ist nicht gesund. Es wird mit chemischen Rieselhilfen angereichert, mit Jod und manchmal sogar mit Fluorid, einem Abfallstoff aus der Aluminiumindustrie. Dies berichtet der Sender "AUF1".

Weiter berichtet der Sender: "Außerdem findet sich viel zu viel davon in verarbeiteten Lebensmitteln. Hochwertiges Salz hingegen ist gesund.

Es hält Flüssigkeit im Körper, reguliert den Wasserhaushalt und ist wichtig für die Verdauung und die Arbeit der Muskeln. Was hochwertiges, gesundes Salz ausmacht und warum es so wichtig ist, zeigt Ihnen Bianca Prohaska in dieser Folge von „KAUF1 – Einkaufen bei Freunden“. Sie enthüllt den Mythos des weißen Goldes und stellt das naturbelassene Halit-Kristallsalz aus den Ausläufern des Himalayagebirges vor, das von Kennern als Diamant der Salze bezeichnet wird. Alle im Beitrag vorgestellten Produkte finden Sie hier: https://www.auf1.shop/collections/gewuerze

Quelle: AUF1