Goldener Weg zur Schmerzlinderung: Schonende Alternative bei Arthrose

Dr. med. Harald Burgard, Präsident der europäischen Akademie für Goldimplantation, stellt eine scho­nende Alter­native zur Ope­ration und zum Gelenk­­ersatz, bei dauerhaften Arthrose Schmerzen vor. Die gelenk­nahe Implan­tation von Fein­gold. Sie wirkt aus­schließ­­lich am Gelenk und kann so Schmer­zen lang­fris­tig auf natür­liche Weise mil­dern. Der Eingriff erfolgt in ört­licher Betäubung, minimalinvasiv. Dies berichtet der Sender "AUF1".

Weiter berichtet der Sender: "Eine An­schluss­heil­behan­dlung (Reha) ist nicht nötig! Im heutigen Beitrag zeigen wir einen Operationsbericht und Film bei Arthrose im linken Knie. Ein Verfahren, was schon vor 2000 Jahren angewendet wurde – und Tierärzte seit Jahrzehnten noch heute erfolgreich umsetzen. Warum aber wird dem Leidgeplagten die Alternativlosigkeiten dargelegt, also Hüftoperationen, Knieoperationen und Schmerzmittel – statt schmerzfrei zu werden? Den Original-Beitrag unserer Schweizer Kollegen von QS24.tv finden Sie hier: https://youtu.be/Hndqlzh3JoI Quelle: AUF1