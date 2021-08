Französische Gesundheitsagentur schlägt Alarm: unerwünschte Impf-Nebenwirkungen wie Tod im Mutterleib

Die französische Nationale Agentur für die Sicherheit von Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten (ANSM) warnt in einem heute veröffentlichten, mehrere Dutzend Seiten umfassenden Bericht geimpfte Personen vor bestimmten unerwünschten Wirkungen, die von der Pharmakovigilanz von Impfstoffen überwacht werden. Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa" unter Verweis auf einen Bericht in "MPI".

Weiter berichtet das Magazin: "Die vier experimentellen Injektionen gegen Covid sind aufgeführt, nämlich Janssen, ein viraler Vektorimpfstoff, Covid-19 Vaccine Moderna, ein mRNA-Impfstoff, Vaxzevria, der neue Name von Astrazeneca, ein viraler Vektorimpfstoff, und Comirnaty, der neue Name des Produkts von BioNTech und Pfizer, ein mRNA-Impfstoff.

Tod im Mutterleib und „spontane Fehlgeburt“

Zu den zahlreichen unerwünschten Wirkungen dieser verschiedenen „Impfstoffe“ gehören der Tod im Mutterleib, der nicht unerheblich ist, und die „spontane Fehlgeburt“, die „die Mehrzahl der im BNPV verzeichneten unerwünschten Ereignisse“ bei schwangeren Frauen darstellt.

Opfer primär jüngere Personen

Es ist auch festzustellen, dass die Altersgruppen mit den meisten Nebenwirkungen, sowohl schwerwiegenden als auch nicht schwerwiegenden, die unter 65- bis 70-Jährigen sind, d. h. die Bevölkerungsgruppen, die am wenigsten Gefahr laufen, an Covid zu sterben. Die 30- bis 49-Jährigen sind von diesen Nachimpfungsereignissen besonders betroffen. Seltsamerweise werden diese Warnungen an die Öffentlichkeit weder von den Behörden noch von den Mainstream-Medien sichtbar weitergegeben."

Quelle: Unser Mitteleuropa