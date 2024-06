Gen-Therapie: Die Wahrheit über die WHO

Dr. Aseem Malhotra und Steve Kirsch – zwei Koryphäen des weltweiten Widerstands gegen Great Reset und WHO. Im Interview mit Thomas Eglinski geben die beiden Aufklärer detaillierte Einblicke in ihre Enthüllungen und Hintergrundrecherchen über die WHO und wie diese durch die Pharmalobby und mächtige Akteure kontrolliert wird.

Steve Kirsch ist ein scharfer Kritiker der mRNA-Genspritze und kann anhand vielseitiger Untersuchungen die Nebenwirkungen und Gefahren eindeutig nachweisen. Dr. Aseem wurde als Kardiologe bereits bei einer Vielzahl von Geschädigten durch die erzwungene Gen-Spritze konfrontiert und plädiert für eine Gesundheitspolitik, die statt Profiten und Finanzinteressen die Gesundheit der Patienten an erste Stelle setzt.