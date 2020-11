Die Corona-Extremisten

Der folgende Standpunkt wurde von Jens Bernert geschrieben: "Der Sprecher der Kritischen Polizisten hat sich in einem Interview zu Querdenkern, Rechtsextremen und dem Vorgehen von Politik und Behörden geäußert. Landauf und landab stellen Politik und veröffentlichte Meinung die Gegner von Grundrechtsbrüchen im Rahmen der Coronakrise direkt oder indirekt über den „Reichsbürger-Trick“ als Nazis dar, gerne auch mal mit der Inszenierung von Reichsflaggen bei Demonstrationen (1-3)."

Bernert weiter: "Tatsächlich ist die Sache eher umgekehrt: Während die Demonstranten versuchen, sich gegen den Faschismus in neuen Kleidern stemmen, gehen Behörden von oben gesteuert mit faschistoiden und polizeistaatlichen Methoden gegen Menschen aus dem kompletten Spektrum der Bevölkerung vor, die die „Neue Normalität“ als menschenrechts- und grundgesetzwidrig ablehnen.

Der Bundessprecher der Vereinigung „Kritische Polizisten – Bundesarbeitsgemeinschaft kritischer Polizistinnen und Polizisten“ hat sich in einem Video zu den „Anti-Corona-Demonstrationen“ beziehungsweise den Querdenker-Grundrechte-Demos in Berlin und Leipzig geäußert (4, 5). In diesem Zusammenhang sprach er auch über die Verleumdungen gegen die Demonstranten sowie nicht-rechtsstaatliche Aktionen im polizeilichen Bereich.





Der Sprecher der Kritischen Polizisten äußerte sich im Interview unter anderem wie folgt: „Bei den abenteuerlichen Vorwürfen gegen die Querdenker-Bewegung, angeblich rechtsextremistisch unterlaufen, rechtsextremistisch gesteuert (…) Das ist absurd. Ich habe mir inzwischen jetzt in sieben Städten einen Eindruck verschafft. Alles im Westen...[weiterlesen]

Quelle: KenFM von Jens Bernert