Impfen ist das neue Wir

Rüdiger Lenz schrieb den folgenden Kommentar: "Wer warnen will, den straft man mit Verachtung. Die Dummheit wurde zur Epidemie. So groß wie heute, war die Zeit noch nie. Ein Volk versinkt in geistiger Umnachtung. (Erich Kästner 1931.) Die Gleichen, die gegen Genfood und Tierversuche protestieren, probieren das jetzt an sich selbst aus. Sie jubeln regelrecht, sobald sie ein Impfangebot bekommen, das aus ihnen ein Versuchskaninchen und ein genetisch manipuliertes menschliches Wesen macht. Streng genommen sind das keine sapiens mehr, sondern eine neue transhumane Spezies, der homo sedativia lämmeriensis."

Lenz weiter: "Grundrechte werden nicht mehr durch die eigene Geschichte in langen Prozessen erkämpft. Grundrechte hat man heutzutage nicht mehr, man muss sie sich, dank Madame Merkel, neu erimpfen, und das bitteschön gleich zwei Mal. Das nennt sich vollverimpft. Wie oft habe ich mich schon gefragt, wann die CDU-Mitglieder diese Frau wohl loswerden? Man möchte an Kadavergehorsam denken, an einen bedingungslosen Gehorsam der Parteimitglieder, der sie an diese Frau bindet. Ja, Frau Merkel hat dieses Land ruiniert und viele ihrer Gefolgsleute haben daran verdient und mitgemacht, bis heute. Sie und ihre Regierung ruft zum Bruch des Nürnberger Kodex auf, auf eine Weise, wie ich es mir in diesem Land niemals hätte vorstellen können. Ich erinnere mich noch sehr gut an die ersten Berichte eines Schwindelarztes aus Sinsheim, der uns alle darauf aufmerksam machte, dass der damals im Corona-Bann stehende R-Wert und die Infizierten schon am Abflachen waren, als der erste Lockdown eingeführt wurde. Dr. Bodo Schiffmann, der selbst aus einer Widerstands-Familie stammt, ist heute ein deutscher Dissident und musste aus Deutschland vor den Repressalien, die dieser Staat ihm und seiner Frau entgegenbrachte, fliehen. Sinsheim ist heute überall und die Dissidenten in Deutschland gehen heute in die Tausende. Nicht alle fliehen aus diesem Land. Viele von ihnen versuchen noch immer, mit friedlichen Einwänden diese Regierung von einer medizinischen Evidenz-Logik zu überzeugen....[weiterlesen] Quelle: KenFM von Rüdiger Lenz