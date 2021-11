AfD: Geht’s noch? Grüne Schummel-Liese wird Außenminister!

Eine grüne Schummel-Liese will hoch hinaus: Ausgerechnet die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock soll laut Medienberichten der neue Außenminister der Bundesrepublik Deutschland werden. Eine Person, die mit Buch-Plagiatsstellen in dreistelliger Zahl gezeigt hat, dass sie zu eigenständigen Gedanken kaum in der Lage ist, will sich allen Ernstes auf dem gefährlichen Schachbrett der Weltpolitik betätigen.

Personalien wie diese zeigen vor allem eines: Die „spätrömische Dekadenz“, von der ein Amtsvorgänger von Baerbock sprach, hat auch die Ampelmann-Parteien erfasst. Als Außenministerin dürfte Baerbock ideologische Albernheiten wie die „feministische Außenpolitik“ vorantreiben, die im Koalitionsvertrag der Ampelmänner angepriesen wird. Zudem steht Baerbock für einen Konfrontationskurs gegenüber Russland und für die Ablehnung der dringend benötigten Gasleitung „Nord Stream 2“. Kurzum: Eine Vereidigung Baerbocks wäre eine außenpolitische Katastrophe für Deutschland! Welt.de: „Grüne erhalten fünf Ampel-Ministerien – Baerbock und Habeck übernehmen Schlüsselressorts.“ Quelle: AfD Deutschland