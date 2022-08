“Schnallt eure Gürtel enger und zieht euch warm an!”

Der folgende Standpunkt wurde von Felix Abt geschrieben: "In Europa kommt “die Moral vor dem Fressen”, aber in Asien ist es umgekehrt. Hintergrundbetrachtungen eines in Asien lebenden Autors zur aktuellen Eskalation mit China. Nachdem die Megaphone des Wertewestens schon zum totalen Wirtschaftskrieg gegen Russland aufgerufen haben, ertönt nun ihr Schlachtruf gegen China, ohne Rücksicht auf die Folgen für das “gemeine Volk”. Die Reaktion der asiatischen Länder dürfte diese Schreihälse jedoch arg enttäuschen."

Abt weiter: "Das ehemalige deutsche Nachrichtenmagazin “Der Spiegel” steht bereits an der Spitze des Propagandakriegs gegen Russland und verbreitet dreiste Lügen, ohne sich dafür zu schämen, wie zu Zeiten ihres chronisch wahrheitswidrig publizierenden Starjournalisten Relotius.

Jetzt bläst es zum Angriff auf das nun als brandgefährlich dargestellte China, das diesmal eine viel größere Bedrohung für die Demokratie bedeutet als die Taliban am Hindukusch – huch, wo war das noch mal? – wo NATO-Truppen, darunter auch deutsche Soldaten, angeblich die deutsche Freiheit verteidigten, und auch mehr als die derzeit äusserst gefährlichen Russen in der ach so demokratischen Ukraine. Und natürlich fühlen sich zahlreiche deutsche und andere europäische Medien und Politiker bemüßigt, in die gleiche Kerbe zu hauen. ...[weiterlesen] Quelle: apolut