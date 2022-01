Stiko-Chef lehnt Impfpflicht ab: „Das spaltet die Gesellschaft!“

Mit ihrem krampfhaften Festhalten an der allgemeinen Impfpflicht stehen die Altparteien immer mehr auf einem einsamen Posten. Nun hat sich sogar der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission, Thomas Mertens, klar gegen das Vorhaben ausgesprochen: „Das spaltet die Gesellschaft!“ Erst kürzlich positionierte sich der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung ebenfalls klar und deutlich gegen die Impfpflicht und stützte somit ebenfalls die Position der AfD.

Weiter schreibt die AfD: "Und auch in den Reihen der Altparteien hat sich die Impfpflicht-Fankurve derartig ausgedünnt, dass es an ein Fußballstadion unter Corona-Bedingungen erinnert. In Österreich kommt sogar beim Kanzler und bei der Justizministerin die Begeisterung ins Wanken. Die AfD wird somit vollauf bestätigt: Die Impfpflicht ist ethisch und medizinisch nicht zu rechtfertigen, sie baut auf falschen Versprechungen und spaltet unnötig die Gesellschaft!"

Tagesschau.de: „Stiko-Vorsitzender gegen Impfpflicht.“

Quelle: AfD Deutschland