Theo-Paul Löwenbrug schrieb den folgenden Kommentar: "Am Donnerstag dieser Woche fiel am Berliner Land­ge­richt das Urteil gegen den afgha­ni­schen Flücht­ling Abdul Malik A., der sich seit 2016 in Deutsch­land aufhält: schuld­un­fähig. Gleich­zeitig muß ein Richtet fürchten, nach einer Haus­durch­sung im Gefängnis zu landen, weil er ein Corona-Urteil aufhob. Im vergan­genen September hatte er einer ehren­amt­liche Gärt­nerin, die zudem auch Islam­wis­sen­schaft­lerin ist und sich für Flücht­linge einsetzte, mit einem Messer die linke innere Hals­schlag­ader durch­trennt."

Löwenbrug weiter: "Dadurch wurde ein Schlag­an­fall ausge­löst, infol­ge­dessen die Frau nun zeit­le­bens halb­seitig gelähmt ist und ihr Sprach­ver­mögen verloren hat. Außerdem hatte der Täter noch einen zur Hilfe eilenden Passanten verletzt. Bei seiner Abfüh­rung soll der streng reli­giöse Mann zu den Beamten gesagt haben, er habe die Frau „ins Para­dies geschickt”, denn: „Frauen sollen nicht arbeiten!” Klarer lässt sich ein isla­mis­ti­sches Tatmotiv – und Geständnis – nicht denken.

Wie lautet aber nun im besten Deutsch­land das Urteil gegen Abdul Malik A.? KEIN Gefängnis, statt­dessen – welche Über­ra­schung – Unter­brin­gung in einer Psych­ia­trie. Wann immer hier­zu­lande ein Muslim gefasst wird, der unter Beru­fung auf Koran, Scharia oder krude isla­mis­ti­sche und sala­fis­ti­sche Parolen gräss­liche Abscheu­lich­keiten „nach alter Väter Sitte“ verübt, kann man Gift darauf nehmen, dass er von einer Woge des Verständ­nisses, der kultu­rellen Nach­sich­tig­keit und gutach­ter­li­cher „Groß­zü­gig­keit“ erfasst wird, die ihn aus der Schuss­linie bringen und seine angeb­liche Unzu­rech­nungs­fä­hig­keit beweisen soll. Hierbei ist aller­dings weniger der Migranten-Bonus ausschlag­ge­bend, der in Deutsch­land längst zu einer Zwei­klas­sen­justiz geführt hat (die volle und uner­bitt­liche Härte des Gesetzes für indi­gene Almans, Narren­frei­heit für gewohn­heits­mäßig „trau­ma­ti­sierte“ Zuwan­derer), sondern ein poli­tisch und medial dekre­tiertes Islam­ver­ständnis, wonach es sich bei der „Reli­gion des Frie­dens“ in Deutsch­land um ein grund­ge­setz­kom­pa­ti­bles, reform­fä­higes und inte­gra­tives Glau­bens- und Lebens­mo­dell handele. Wo immer dann der „echte“ Islam durch­blitzt und exakt das passiert, was in Dutzenden isla­mi­schen Ländern tägliche Realität ist – Gewalt gegen Frauen, Ehren­morde, Juden­feind­lich­keit und vieles mehr -, kann es folg­lich „nichts mit dem Islam zu tun haben“ – also muss der Täter im Zweifel verrückt sein, und damit nicht straf­fähig. Wie praktisch.

Gutach­ter­ge­stützte Strafvereitelung

Der Fall Malik A. ist inso­fern nur ein „Einzel­fall“ von unzäh­ligen anderen, nicht nur im gefal­lenen Shit­hole Berlin. Bereits bei der Ankla­ge­ver­le­sung hatte er über den Prozess gemault („Als hätten Sie

einen Terro­risten verhaftet“, „alles gelogen!“). Das Urteil kam zwar aufgrund der Eindeu­tig­keit des Sach­ver­halts zu der Einschät­zung, es habe sich um versuchten Mordes handelt – doch dass A. nun in einer Klinik landet und nicht im Knast, hat er – neben seiner Rich­terin – dem von der Vertei­di­gung bestellten Psych­iater zu verdanken: Der gelangte zu dem Schluss, dass sich bei A. im Jahr 2020 – aus heiterem Himmel, versteht sich – eine „para­noide Schi­zo­phrenie mit Verfol­gungs­wahn” entwi­ckelt habe. Zudem habe er sich „immer stärker und fana­ti­scher mit dem Islam” befasst. Hier wurde also quasi sugge­riert, dass die inten­sive Befas­sung mit dem Islam Symptom einer Psychose sei; eine inter­es­sante Inter­pre­ta­tion, denn sie wirft die Frage auf, ob dann nicht fast jeder „radi­kale” Muslim welt­weit oder wenigs­tens in Deutsch­land als psychisch gestört zu betrachten wäre. Solchen Über­le­gungen stellte sich die Rich­terin in Berlin frei­lich nicht; dafür konsta­tierte sie allen Ernstes: „Einen radikal-isla­mis­ti­schen Hinter­grund haben wir nicht fest­stellen können.” Die Vertei­di­gung A.’s bezeich­nete das Witz-Urteil dann allen Ernstes noch als „harte Maßnahme.“

In Wahr­heit handelt es sich hier nur um einen weiteren Fall, in dem offen­sicht­lich kultu­rell moti­vierte Verbre­chen mit isla­mi­schem Hinter­grund eilfertig patho­lo­gi­siert werden, um sich eben dieser Realität nicht stellen zu müssen. Fach­leute warnen seit Jahren vor dieser Tendenz – offen­sicht­lich erfolglos. Es ist kaum noch möglich, den Über­blick über das Ausmaß dieser Straf­taten zu behalten. So gestand vergan­gene Woche ein Nieder­länder soma­li­scher Herkunft in Mönchen­glad­bach, im November mehr­fach auf einen 26-jährigen Syrer einge­sto­chen zu haben, um seine „Fami­li­en­ehre” wieder­her­zu­stellen. Das durch die Tat quer­schnitts­ge­lähmte Opfer war in einen Streit mit dem Bruder des Täters verwi­ckelt gewesen. Dass dieser bereits beigelegt war, sei ihm nicht bekannt gewesen. Vermut­lich wird ihm dies noch als mildernder Umstand ange­rechnet werden, bevor er eben­falls als psychisch krank oder als Oper der migran­ten­feind­li­chen deut­schen Gesell­schaft einge­ordnet wird, die ihm die Inte­gra­tion unmög­lich gemacht hat.

Bei Deut­schen keine mildernden Umstände

Solche Barba­reien sind in Deutsch­land mitt­ler­weile fast an der Tages­ord­nung und werden mit einer Beiläu­fig­keit berichtet, als handele es sich um Verkehrs­un­fälle. Die Täter verschwinden für ein paar Jahre in der Psych­ia­trie, wo sie gegen angeb­lich, vermut­lich zumeist nur zu ihrer gericht­li­chen Entlas­tung vorge­scho­bene „Krank­heiten” behan­delt werden bzw. die oft mehr aus poli­ti­schen denn aus medi­zi­ni­schen Gründen diagnos­ti­ziert wurden – und gelangen dann eher früher als später wieder in Frei­heit, bis sie erneut straf­fällig werden.

Derweil muss sich zeit­gleich der deut­sche Fami­li­en­richter Chris­tian Dettmar aus Weimar vor dem Erfurter Land­ge­richt wegen „Rechts­beu­gung” verant­worten, weil er im April 2021 an zwei Thüringer Schulen unter anderem die absurde, vom Bildungs­mi­nis­te­rium ange­ord­nete Masken­pflicht wider wissen­schaft­liche Evidenz aufge­hoben hatte; dies hatte er mit Kindes­wohl­ge­fähr­dung begründet. Das Urteil war vom Thüringer Ober­lan­des­ge­richt aufge­hoben worden, nachdem das Bildungs­mi­nis­te­rium Beschwerde einge­legt hatte. Die Erfurter Staats­an­walt­schaft wirft dem Richter nun vor, sich „bewusst und in schwer­wie­gender Weise von Recht und Gesetz entfernt zu haben, um die angeb­liche Unwirk­sam­keit und Schäd­lich­keit staat­li­cher Regeln zur Bekämp­fung der Corona-Pandemie öffent­lich­keits­wirksam darzu­stellen”. Bei einer Verur­tei­lung droht dem Mann eine Frei­heits­strafe zwischen einem und fünf Jahren Haft – wobei hier niemand mildernde Umstände anerkennt.

Und so buch­sta­bieren wir poli­ti­sche (Gesinnungs-)Justiz: Hier zeigt sich einmal mehr die groteske Unver­hält­nis­mä­ßig­keit der deut­schen Recht­spre­chung. Schwerste Gewalt­taten werden mit lächer­li­chen Strafen oder Thera­pie­plätzen geahndet – während ein Richter, der zumin­dest frag­wür­dige Corona-Beschrän­kungen mit einem fundiert erläu­terten Urteil außer Kraft setzt (noch dazu für Kinder, von denen nur eine mini­male Anste­ckungs­ge­fahr ausgeht und bei denen schon gar kein schwer Krank­heits­ver­lauf zu befürchten ist), mit einer mehr­jäh­rigen Haft­strafe rechnen muss; ganz abge­sehen davon ist seine Karriere ruiniert. Dieses Deutsch­land wird für normale, anstän­dige, recht­gläu­bige Menschen mit jedem Tag schwerer zu ertragen.

Dieser Beitrag erschien zuerst auf haOlam.de

HINWEIS: Auf dokumentationsarchiv.com sind eine Fülle ähnli­cher Urteile aufge­listet, die Leuten, die noch gera­deaus denken können, die Haare zu Berge stehen lassen."

Quelle: Unser Mitteleuropa