Merkels Antwort auf Migrantengewalt: Mehr Stellen im Kampf gegen Rechts

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Dr. Gottfried Curio hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zum Thema Migrantengewalt befragt. Die Kanzlerin gab an, dieses Thema mit einem verschärften Kampf gegen den Rechtsextremismus angehen zu wollen.

Kampf gegen Rechts wichtiger als islamischer Terror

Angesichts derartiger Aussagen der Kanzlerin darf man wohl davon ausgehen, dass Merkels Politik auch zukünftig weit an der Realität vorbeigehen wird. Der Kampf gegen Rechts scheint zur vordersten Aufgabe der Regierung geworden zu sein. Auch Innenminister Horst Seehofer (CSU) hatte kürzlich den totalen Krieg gegen Rechts ausgerufen. Clan-Kriminalität oder IS-Terror interessieren in Berlin niemanden. Willkommen in Absurdistan!

Quelle: Anonymousnews