ExtremNews wünscht einen erfolgreichen Start ins Jahr 2023

Die ExtremNews Redaktion bedankt sich auch dieses Jahr wieder bei allen Besuchern und aktiven Unterstützern des Nachrichtenportals "ExtremNews". Wir wünschen allen Lesern, Medienkollegen, Kunden und Leuten, die diese Zeilen lesen sowie deren Angehörigen ein erfolgreiches, gesundes und glückliches Jahr 2023.

Letztes Jahr haben wir beispielhaft für das Jahr 2022 folgende Fragen gestellt: Nehmen die Proteste gegen die Regierungen weltweit zu? Wie lange wird der Lockdown fortgesetzt? Werden die Grundrechte noch weiter eingeschränkt? Driftet Deutschland immer weiter in ein faschistisches transhumanistisches System ab? Welche Folgen haben die Impfungen oder kommen Fakten der "Plandemie" doch noch an die Öffentlichkeit?

Wenn man nun Rückblickend auf das Jahr schaut, kann man lassen sie sich so beantwortet. Die Proteste hatten tasächlich bis zur Aufhebung der Lockdowns zugenommen. So dass aus internen Kreisen, zumindest was Deutschland betrifft zu hören war, dass mangels Kapazitäten bei der Polizei der Lockdown aufgehoben wurde. Zur Zeit halten sich diese jedoch mit der kontinuierlichen Rücknahme weiterer Maßnahmen in Grenzen.



Allerdings werden nun wie von Verfassungsrechtler kürzlich stark kritisiert die Grundrechte weiterhin eingeschränkt. Auch kann jeder, der die Berichterstattung auf ExtremNews regelmäßig verfolgt, sehr gut erkennen wie das "System", nicht nur in Deutschland weiterhin auf dem Weg zu einem faschistischen, transhumanistischen Weg. Was natürlich auch an einem vollkommen falschen Toleranzverständnis liegt. Dann anstatt jeden so zu respektieren wie er ist, auch wenn dies nicht der eigenen Meinung entspricht, wird immer mehr nur noch das toleriert was man selbst ebenfalls denkt und möchte. Dies gilt auch dafür, wie die Regierung mit der Bevölkerung umgeht, aber auch die Menschen dies untereinander tun. Hier würde man sich für das neue Jahr viel mehr wünschen, dass die Menschen anstatt aus dem Verstand heraus endlich wieder ins Herz kommen.

Was die Impfung betrifft kristallisiert immer mehr heraus, dass die Nebenwirkungen viel größer sind, als dies offiziell zugeben wird. Da braucht man kein Prophet sein, um vorherzusagen dass dies in 2023 noch ein großes Thema werden wird. Die Frage ist nur wie lange dies seitens der Leitmedien noch unterdrückt werden kann, denn in privaten Gesprächen ist dies schon längst angekommen. Die Impfbereitschaft sinkt auch bei den bisher Geimpften, aufgrund der wahrgenommene Probleme deutlich.



Der Ukraine Konflikt, der eigentlich ein Krieg der sogenannten westlichen Welt (Nato) gegen Russland ist wird ebenfalls noch ein großes Thema für 2023, dessen Ausgang noch ungewiss ist.



Astrologisch gesehen, ist das Marsjahr 2023 geprägt durch den Übergang des Plutos in den Wassermann. Das bedeutet, das wir uns jetzt direkt an der Schwelle zu einem neuen Zeitalter befinden.Wir blicken sozusagen bereits mit einem Auge in eine neue Welt, während wir uns noch in der Alten befinden. Um diese neue Welt auch betreten zu können, bedarf es einen ganzen neuen Menschen mit einem erweiterten Bewusstsein. Oder anders ausgedrückt, den Wechsel von der Verstandes- auf die Herzebene. Diese Spaltung hat sich in den letzten beiden Jahren bereits sehr deutlich abgezeichnet. Es hat wenn man sich diese Entwicklung nicht ganzheitlich anschaut den Eindruck als wäre diese Welt total aus den Fugen geraten.



Daher müssen wir auch in 2023 und den folgenden Jahren mit vielen Umbrüchen, Revolutionen und Naturkatastrophen rechnen. Es wird also 2023 auch wieder kein leichtes Jahr für alle werden, die sich nicht damit beschäftigen auf die "Herzebene" zu kommen sondern meinen als "Einzelkämpfer" gegen das bestehende System ankämpfen zu müssen oder eben diejenigen, die einfach nur mitschwimmen wollen. Wer jedoch diesen Wechsel erkennt, bei dem werden durch diese sogenannten Krisen sehr viele kreative Kräfte freigesetzt werden, mit denen es mit allen Gleichgesinnten und der entstehenden Sachwarmintelligenz, gelingen kann neue und erfolgreiche Wege zugehen.



Das Motto für 2023 lautet somit: "Bekämpfe nicht das alte System sondern komme ich dein Herz und erschaffe gemeinsam etwas Neues"

Hier unser diesjähriges Gedicht zum Jahreswechsel:

Neujahr, ein neues Jahr beginnt, Ein blankes Blatt, das wir beschreiben dürfen. Ein Tag voller Möglichkeiten, voller Chancen, Ein Tag, an dem wir unser Leben verändern können. Die Vergangenheit ist vorbei, vergessen wir sie, Lassen wir sie hinter uns, wie Asche im Wind. Schauen wir nach vorne, mit Zuversicht und Mut, Und gestalten wir unser Leben, wie wir es wünschen. Neujahr, ein neues Jahr, voller Hoffnung und Freude, Ein Tag, an dem alles möglich ist, wenn wir es wollen. Lass uns die Zukunft gestalten, mit Mut und Vertrauen, Und uns auf das konzentrieren, was wirklich zählt.

----

Selbstverständlich wird die ExtremNews Redaktion über die kommenden Entwicklungen berichten, egal welche Hindernisse man uns in den Weg stellen sollte, so dass die Wahrheit ans Licht kommt und die Öffentlichkeit davon erfährt. Damit wir weiterhin alle geplanten Projekte, wie zum Beispiel im Herbst diesen Jahres mit Video Liberty, umsetzen können und ExtremNews kostenfrei bleibt, sind wir aber auch auf Ihre Hilfe angewiesen. Wie Sie uns dabei aktiv, beispielsweise durch den Erwerb von Genossenschaftsanteilen oder mittels Sponsoring/Spenden, unterstützen können, erfahren Sie hier: https://www.extremnews.com/in-eigener-sache/unterstuetzung/

Quelle. ExtremNews - Thorsten Schmitt