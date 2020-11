Corona-Untersuchungsausschuss – Teil 16

Der folgende Standpunkt wurde von Jochen Mitschka geschrieben: "Wir setzen hiermit die Berichterstattung über die Corona Ausschusssitzung 9. „Die Rolle der Medien“ (1) mit dem 2. Teil fort. Wir kommen auf die Sitzungen 7 und 8 später zurück, wenn die von YouTube gesperrten Videos auf anderen Kanälen wieder verfügbar sind."

Mitschka weiter: "Im ersten Teil der Sitzung war der deutsche Journalist und Psychologe Patrick Plaga, der zur Zeit in Schweden lebt, zur Situation in Schweden befragt worden, und hatte interessante Hinweise auf die Unterschiede der Behandlung der Corona-Krise gegeben. Heute kommt nun Prof. Michael Meyen zu Wort, der die Situation der Medien in der Krise aus soziologischer und historischer Sicht analysiert.

Prof. Dr. Michael Meyen

Frau Fischer stellte fest, dass in Schweden einige Schlüsselpersonen anders mit der Krise umgegangen wären, und dass die Bevölkerung das Gefühl hat, dass die Maßnahmen im Einklang mit dem stehen, was sie selbst sehen. Während in Deutschland eine Spreizung in der Gesellschaft entstanden ist, bei der ein Teil glaubt, dass alles stimmt und ein anderer Teil, dass die Maßnahmen in keinem Verhältnis zu ihrem Erleben stehen. Und es wäre bemerkenswert, wie gleichlautend die Meinung in den Qualitätsmedien die erstere Stimmung unterstützen würde. Sie fragte, dann nach der Meinung von Prof. Meyen. ...[weiterlesen]

Quelle: KenFM von Jochen Mitschka