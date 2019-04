Allg. Zeitung Mainz: Schluss, Alexa!

Gespräche dürfen abgehört werden. Selbstverständlich! Unter ganz strikten Bedingungen. Wenn ein Richter es erlaubt. Wenn massiver Verdacht auf schwere Verbrechen besteht. Wenn es rechtsstaatlich zugeht.

Aber das, was Amazon da gerade tut, ist Lichtjahre entfernt von Rechtsstaatlichkeit, Lichtjahre entfernt von anständigem Umgang mit dem Kunden, dafür extrem nahe dran an krimineller Energie. Amazon sagt, mit der Bedienungsanleitung habe der Kunde alles in der Hand - eine Frechheit. Die zauberhafte Alexa ist in Wahrheit eine hinterhältige Spionin - wofür sie nichts kann, denn sie ist ja nur eine Maschine. Die Hintermänner und Strippenzieher müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Was zum Teufel treiben die da gerade? Überall auf der Welt werden mitgeschnittene Gespräche aus dem engsten, privatesten, intimsten Umfeld ausgewertet, ohne jede Legitimation, ohne jede Kontrolle.



Der Hinweis Amazons, das diene dazu, Alexa noch leistungsfähiger zu machen, hat einen ganz bitteren Beigeschmack: Bekannt ist, dass Nachrichtendienste scharf sind auf solche Informationen - oder auch irgendwelche Industrieunternehmen, die zu gerne wüssten, für welche Produkte gerade wo ein dringender Bedarf besteht. Wenn Bundesnachrichtendienst und Verfassungsschutz Zugriff auf Amazon-Geräte wollen, muss es ein Gesetz geben und zuvor eine öffentliche Debatte darüber. Dann weiß jeder Bescheid. Jetzt aber wissen ganz viele Amazon-Kunden nicht das Geringste über Alexas Spionage-Mission, sie wurden und werden ausgetrickst, übel verladen, ausgehorcht - heimtückisch, fast in Stasi-Manier. Schluss jetzt, Alexa, hör bloß auf mit so was!



Quelle: Allgemeine Zeitung Mainz (ots) von Reinhard Breidenbach