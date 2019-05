Mitteldeutsche Zeitung: zu Streit über das Abitur

Die Frage ist: Was ist der Kanon an Wissen, den heute tatsächlich noch jeder aus der Schulzeit mitnehmen sollte? Welche Fähigkeiten müssen wir den Schülern vermitteln in Zeiten, in denen sich alles Wissen blitzschnell googeln lässt?

Dabei ist es auch wichtig, dass das Abitur bundesweit vergleichbar ist. Mit dem gemeinsamen Aufgabenpool, aus dem sich die Länder bedienen können, ist ein Anfang gemacht. Aber noch immer gilt: Jedes Land kann machen, was es will. Die Länder müssen sich also besser koordinieren.

Quelle: Mitteldeutsche Zeitung (ots)

