Frieden ist nicht unser Beruf: Der Wahnsinn der nuklearen Kriegsführung, lebendig und gut in Amerika

William J. Astore schrieb den folgenden Kommentar: "Hey, Kopf hoch, das ist wirklich eine Schönheit! Ich spreche von dem neuesten “Tarnkappenbomber” unseres Landes, dem B-21 Raider, der gerade von Northrop Grumman, dem Unternehmen, das ihn herstellt, in seiner ganzen Pracht vorgestellt wurde. Mit seiner auffälligen Fledermausflügelform und seiner Fähigkeit, einen sehr großen Knall (wie bei Atomwaffen) auszulösen, ist er unser ganz eigener “Bomber der Zukunft”. Wie Verteidigungsminister Lloyd Austin bei seinem explosiven Debüt sagte, wird er “Amerikas Fähigkeit zur Abschreckung von Aggressionen stärken, heute und in der Zukunft”. Das macht mich wirklich stolz, ein Amerikaner zu sein."

Astore weiter: "Und wenn Sie schon einmal dabei sind, lassen Sie diese Szene, diese besondere Form des Wahnsinns, die das potenzielle Ende von allem auf dem Planeten Erde mit sich bringt, in unserer MAD-Welt (MAD steht für Mutually Assured Destruction – gegenseitig gesicherte Zerstörung) auf sich wirken.



Als pensionierter Luftwaffenoffizier erinnerte mich das Geschehen nur allzu lebhaft an meine frühere Dienstzeit und an das alte Motto des Strategischen Luftkommandos (SAC) “Frieden ist unser Beruf”. In seinen stolzesten Jahren wurde es von dem berüchtigten General Curtis LeMay geleitet und versprach “Frieden” durch die Androhung der totalen nuklearen Vernichtung der Feinde Amerikas. ....[weiterlesen]

Quelle: apolut von William J. Astore