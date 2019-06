BERLINER MORGENPOST: Kolossale Fehlplanung

Es könnte alles so schön sein: Sommer, Sonne, Sommerferien. Aber ausgerechnet die S-Bahn Berlin vermiest vielen Urlaubern den Start in die Ferien. Denn die Linien der S9 und S45 zum Flughafen Schönefeld fahren pünktlich zu Ferienbeginn nicht mehr. Der Grund: Bauarbeiten. Warum die aber mit den Sommerferien starten müssen - das verstehe, wer will.

Beide Berliner Flughäfen, Schönefeld und Tegel, sind nicht an die U-Bahn angeschlossen. Lediglich Busse fahren bis vor die Terminals. Selbst mit den S-Bahnen muss noch ein Fußmarsch vom Bahnhof zum Flughafen Schönefeld zurückgelegt werden. Und selbst zum BER wird vorerst keine U-Bahn fahren. Eine kolossale Fehlplanung. Sollen doch Studien zufolge bis 2040 jeden Tag durchschnittlich 150.000 Fluggäste den BER nutzen.

Quelle: BERLINER MORGENPOST (ots) von Nina Kugler



Anzeige: