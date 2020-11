Erfrischende Analyse des Zeitgeschehens: "Das Beste kommt noch!"

Das, was gerade weltweit geschieht, ist ein geradezu unglaubliches Theater. Die Menschheit ist in einem Wandlungsprozeß, mitten in einem Paradigmenwechsel. Das geht leider nicht ganz ohne Erschütterungen, denn alte Denk- und Glaubenskonzepte müssen global aufgelöst werden. Hier eine erfrischende und mutmachende ganzheitliche Analyse zum Zeitgeschehen von Ivi Kappler.

Hans Tolzin schreibt dazu: "Ich bin ungeplant um 5 Uhr aufgewacht, hab mich an den Rechner gesetzt und bin recht schnell auf einen spirituell-ganzheitlichen Kommentar von Ivi Kappler gestoßen, eine Bloggerin, die ich vorher nicht kannte. Ich kann ihr eigentlich nur zustimmen, und das zu 100 %. Das kommt selten vor... Habt Geduld mit Euren Mitmenschen, die noch in ihren Angstmustern gefangen sind. Bei den aktuellen Erschütterungen unserer Gesellschaft und auch unserer persönlichen Situation geht es nicht um Euch, also denen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, zu ihrer eigenen Wahrheit zu finden, sondern es geht um die anderen, die noch in ihren Ängsten feststecken. Wie Ivi Kappler so toll sagt: "Das Beste kommt noch!" Wie ich dazu sagen würde: "Es lohnt sich, noch ein wenig durchzuhalten."

Quelle: Impfkritik.de von Hans U. P. Tolzin