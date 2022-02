AfD: Klima-Fanatiker blockieren Rettungswagen: Schämt euch!

Diese Skrupellosigkeit macht sprachlos! Sogenannte „Klima-Aktivisten“ haben bei einer Straßenblockade in Berlin einen Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn aufgehalten, der einen Patienten an Bord hatte. Die grüne politische Ideologie ist für fanatische Klima-Extremisten offenbar wichtiger als der Schutz von Menschenleben! Dies berichtet die AfD unter Berufung auf einen Bericht in der "BILD".