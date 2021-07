Warum hat Merkel Angst vor vollen (Fussball-)Stadien?

Der folgende Standpunkt wurde von Peter Haisenko geschrieben: "Die Bundeskanzlerin hat die UEFA aufgefordert, voll besetzte Stadien zu verbieten. In Deutschland hat sie das durchgedrückt, aber Fußballfans können die Bilder aus anderen Ländern sehen: Volle Stadien ohne Abstand oder Gesichtsmasken. Welche Gefahr geht davon wirklich aus? Am 22. Mai 2021 hat Hansa Rostock den Aufstieg in die Zweite Liga geschafft. Das wurde von gut 10.000 Fans ausschweifend gefeiert. Ohne Maulkörbe und dicht an dicht gedrängt. Da haben die „Lauterbäche“ sofort Zeter und Mordio geschrien wegen des unverantwortlichen Verhaltens, das unser aller Gesundheit gefährdet."

Haisenko weiter: "Am 5. Juni, also zwei Wochen später, meldet der Münchner Merkur als Überschrift „Rostocks Aufstiegsparty ohne Corona-Regeln: Nun ist bekannt, wie viele sich angesteckt haben“. Im Text dann: „Zehntausend Menschen lagen sich in den Armen, als gäbe es kein Corona. Nun ist klar, wie viele infiziert sind.“ Etwas weiter unten im Text dann die Auflösung: „Nun steht fest, wie viele sich dabei infiziert haben: Keiner!“ Zu bemerken ist, dass diese Meldung nur online zu lesen war, in der gedruckten Ausgabe fehlte sie. Insgesamt sollte auffallen, dass diese Meldung in den Systemmedien praktisch nicht gebracht wurde....[weiterlesen] Quelle: KenFM von Peter Haisenko