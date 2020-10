Das Abenteuer der Biden-Laptops

Ich vertraue darauf, dass es für die Leser aufschlussreich sein wird, wenn ich diese Geschichte im Stil von Sir Arthur Conan Doyle - dem Stammvater von Sherlock Holmes - schreibe

Unsere Geschichte beginnt im Frühjahr 2019, als laut unbestätigten Berichten drei beschädigte Laptops in eine Computerreparaturwerkstatt in Delaware gebracht wurden. Offenbar hatten die Maschinen Wasserschäden erlitten. Von den dreien war nur einer zu retten. Die anderen beiden waren zu sehr beschädigt. Obwohl, so heißt es, dieser Zeuge die fraglichen Laptops zwar nicht persönlich gesehen habe, trugen sie Etiketten, die den Besitzer als "The Beau Biden Foundation" ausweisen. Diese Stiftung hat den Besitz weder bestätigt noch geleugnet.

Für diejenigen, die noch nicht mit den Einzelheiten vertraut sind: Beau war der verstorbene Bruder von Hunter Biden, dessen Vater Joe Biden ist, der gegenwärtig von der Demokratischen Partei Amerikas als ihr Kandidat für die Präsidentschaftswahlen am 3. November 2020 nominiert ist.

Da die Laptops nicht abgeholt und keine Zahlung für die Reparaturen geleistet worden war, ging das Eigentum gemäß den Geschäftsbedingungen der Werkstatt vom ursprünglichen Eigentümer auf den Eigentümer der Werkstatt über. In der veröffentlichten Geschichte heißt es, dass der neue Besitzer dann zum ersten Mal die Festplatte des Laptops zu untersuchen begann und dabei zahlreiche Informationen entdeckte, die zu zeigen schienen, dass sowohl Hunter als auch Joe Biden seit vielen Jahren in kriminelle Aktivitäten verwickelt waren, durch die Hunter (und andere) ihre Verbindungen zum (damaligen) Vizepräsidenten Joe Biden nutzten, um sehr hohe Zahlungen (möglicherweise mehr als eine Milliarde Dollar) als Gegenleistung für "organisierte" Gefälligkeiten von der US-Regierung zu erhalten. Die beiden Hauptquellen für solche Zahlungen waren die Ukraine und China. Der "Deal", so wird berichtet, besteht darin, dass 50 % dieser Zahlungen vom Empfänger einbehalten und 50 % an Joe Biden weitergeleitet werden, ähnlich wie bei der Mafia, bei der der "Pate" Provisionszahlungen von seinen Untergebenen erhält.

Nach diesen Entdeckungen setzte sich der Werkstattbesitzer Berichten zufolge mit dem Federal Bureau of Investigation in Verbindung, das mittels eines Gerichtsbeschlusses den Laptop in Besitz nahm. Interessanterweise stellte sich später heraus, dass der FBI-Agent, der den Durchsuchungsantrag unterschrieben hatte, der ranghöchste Agent war, der mit den Ermittlungen zu sexueller Entführung, Menschenhandel und Mord von Kindern betraut war. Ein höchst merkwürdiger Umstand, über den man aufgrund mangelnder Informationen nur spekulieren kann.

Ein Jahr lang schien nichts zu geschehen, und so wandte sich der Werkstattbesitzer mit einer Kopie der Festplatte, die er vor der Inbesitznahme durch das FBI angefertigt hatte, an die Presse. Er behauptete, aufgrund seiner schlechten Sehkraft nicht in der Lage zu sein, den Mann zu identifizieren, der die Laptops in seine Werkstatt gebracht hatte.

Obwohl dies an sich ein sehr starker Hinweis auf ein Fehlverhalten sei, würde die Festplatte allein nicht für eine Verurteilung vor Gericht ausreichen. Was sie bewirkt, ist ein Fokus, der alle anderen Beweise zu einem kohärenten Ganzen zusammenfügt: Da wären die enormen Zahlungen, die die Burisma Holdings der Ukraine an Hunter geleistet haben, um Zugang zu seinem Vater zu erhalten und Joe Biden, der sich offen mit seinem Machtmissbrauch als Vizepräsident brüstete, um Burisma vor Betrugsermittlungen zu schützen. Außerdem gibt es die Millionen, die er von chinesischen Banken und Finanziers erhielt und andere, ähnliche Zahlungen sind ebenfalls aufgeschlüsselt worden.

Für den scharfsinnigen Leser werden sich eine Reihe von Fragen ergeben: Wenn der Ladenbesitzer so schlecht sieht, dass er nicht sagen kann, ob es Hunter Biden war, der ihm die Laptops brachte, wie könnte er dann Computer reparieren, die, da sie viele sehr kleine Komponenten haben, ein gutes Sehvermögen erfordern würden? Warum hat er die Festplatte kopiert, bevor er das Original dem FBI übergab? Warum zögerte er den Gang zur Presse bis weniger als einen Monat vor der Präsidentschaftswahl hinaus? Welche Verbindung besteht, wenn überhaupt, zwischen dem Kindersexhandel und Joe und Hunter Biden? Warum hat das FBI scheinbar ein Jahr lang nichts unternommen?

Bedauerlicherweise hatte Ihr Verfasser keine Gelegenheit, die Beteiligten zu interviewen, so dass er bis heute leider keine Antworten auf diese Fragen anbieten kann.

Ein Indiz für eine mögliche Schuld ist das Vorgehen der wichtigsten "Social Media"-Organisationen, die jegliche Erwähnung des Laptops und seines Inhalts verboten und blockiert haben.

In einem Interview mit Fox News am Sonntag, dem 18. Oktober, bestätigte Jenna Arnold, eine Sprecherin der Biden-Präsidentschaftskampagne, dass niemand, der an der Biden-Kampagnenleitung beteiligt ist, bereit ist, die Authentizität des Inhalts der kopierten Festplatte zu leugnen.

An dieser Stelle, verehrte Leser, müssen wir die Angelegenheit vorerst belassen, werden aber zweifellos darauf zurückkommen, sobald weitere Fakten bekannt werden.



Quelle: Kommentar von Karma Singh