Süddeut­sche und Welt zeigen, wie man ohne Fakten Propa­ganda machen kann – aller­dings lausige Propa­ganda –, um COMPACT in den Dreck zu ziehen. COMPACT will diese Lügner verklagen und braucht Ihre Unter­stüt­zung [1], liebe Leser. Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa" unter Verweis auf einen Bericht des "COMPACT Magazins".

Weiter berichtet das Magazin: "Regime-Jour­na­lismus aus der Klipp­schule: Kombi­niere Russ­land, Terro­rismus und COMPACT-Magazin, dann kannst du drei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ein fakti­scher Zusam­men­hang zwischen den Stich­worten muss nicht bestehen, es genügt die Stimu­la­tion Pawlow­scher Reflexe beim Rezipienten.

Schmie­ren­presse – ein Musterbeispiel

In der Welt, die wiederum von der Süddeut­schen abge­schrieben hat, las sich das gestern so:

„Russi­sche Stif­tung soll rechts­ex­treme Szene in Deutsch­land finan­ziell unter­stützen / Die russi­sche Stif­tung Institut für Demo­kratie und Zusam­men­ar­beit, die die Partei von Marine Le Pen unter­stützt hat, hilft offenbar auch Rechts­ex­tre­misten in Deutsch­land. Auch Bundes­wehr-Ober­leut­nant Franco A. bemühte sich um Geld aus Russ­land. In der gewalt­be­reiten rechts­ex­tremen Szene in Deutsch­land spielt russi­sches Geld einem Medi­en­be­richt zufolge eine größere Rolle als bisher bekannt.“

Und weiter: „Nach Recher­chen der Süddeut­schen Zeitung hat der Bundes­wehr-Ober­leut­nant Franco A., der sich derzeit wegen Terror­ver­dachts vor dem Ober­lan­des­ge­richt Frank­furt am Main verant­worten muss, in der Vergan­gen­heit offenbar Kontakt zu einer staats­nahen russi­schen Stif­tung gesucht. Mindes­tens einmal soll Franco A. demnach bei der russi­schen Stif­tung Institut für Demo­kratie und Zusam­men­ar­beit gewesen sein, die einen Standort in Paris unter­hält. Nach Erkennt­nissen deut­scher Sicher­heits­be­hörden soll er sich in Paris finan­zi­elle Unter­stüt­zung erhofft haben. Die Stif­tung hat in der Vergan­gen­heit etwa die rechts­po­pu­lis­ti­sche fran­zö­si­sche Partei von Marine Le Pen finan­ziell unter­stützt. Auch für das rechts­ge­rich­tete deut­sche Magazin COMPACT ist das russi­sche Institut regel­mäßig ein zahlungs­kräf­tiger Partner.“

Was ist das für ein Müll? In der Über­schrift heißt es, „rechts­ex­treme Szene in Deutsch­land“ soll Geld von dieser Stif­tung bekommen haben, aber im Text ist nur davon die Rede, dass ein Einzelner, der besagte Franco A., ein einziges Mal Kontakt zu dieser Stif­tung gesucht haben „soll“ (und nicht etwa umgekehrt).

Weiter heißt es: „Unklar ist, ob Franco A. auf diese Weise tatsäch­lich an russi­sches Geld gekommen ist. Nach SZ-Infor­ma­tionen ist dies einigen anderen seiner rechten Gesin­nungs­ge­nossen offenbar gelungen. So sollen unter den zahl­rei­chen Offi­zieren und Poli­zisten, die sich gemeinsam mit Franco A. in der rechten Chat­gruppe Nord­kreuz vernetzten, auffällig viele sein, die in ihren privaten Unter­nehmen auf russi­sche Teil­haber setzen.“

Zum Totla­chen: Jetzt geht es nicht mehr um die russi­sche Stif­tung, die Geld gegeben haben soll (wofür sich kein Beweis fand, null Komma null), sondern um völlig andere russi­sche Geschäfts­partner in privaten Firmen, die offen­sicht­lich so unbe­scholten arbeiten, dass noch nicht mal die Lügen­presse was gegen sie vorbringen kann – außer, dass russi­sche Geschäfts­partner für diese Rassisten wohl immer verdächtig sind.

Dumm wie Brot

COMPACT wird von den Schmier­anten allen schon durch die Über­schrift in Verbin­dung mit „finan­zi­eller Unter­stüt­zung“ durch die besagte Stif­tung gebracht. Im Text knüpft man daran an: Das russi­sche Institut sei „regel­mäßig ein zahlungs­kräf­tiger Partner“ für uns.

Die erste groteske Lüge in diesem Zusam­men­hang ist die durch­gän­gige Formu­lie­rung im Präsens: Das besagte Institut hat sich 2018 aufge­löst, es kann weder COMPACT noch anderen heute „regel­mäßig ein zahlungs­kräf­tiger Partner“ sein.

Die zweite Lüge: Wir haben nie ein Hehl daraus gemacht, dass wir mit diesem Institut – es trug, anders als die Lügen­me­dien sugge­rieren, keinen deut­schen Namen, sondern nannte sich Institut de la Demo­kratie et de la Coope­ra­tion (IDC) – in der Vergan­gen­heit in drei Fällen zusam­men­ar­bei­teten, nämlich bei der Durch­füh­rung unserer Souve­rä­ni­täts­kon­fe­renzen 2012, 2013 und 2014.

Das IDC stellte fran­zö­si­sche und russi­sche Refe­renten und bezahlte ausschließ­lich deren Spesen, Geld an COMPACT ist nie geflossen. Die Lügen­presse hat schon damals fieber­haft danach gesucht, ob COMPACT aus dem Kreml finan­ziert werde, und musste schon damals resi­gniert das Gegen­teil fest­stellen (siehe Quelle unter diesem Text). Diese Story acht Jahre später nochmal aufzu­wärmen, obwohl das besagte IDC schon seit vier Jahren tot ist, ist an Dumm­heit und Bösar­tig­keit nicht zu überbieten.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei COMPACT MAGAZIN, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION."

Quelle: Unser Mitteleuropa