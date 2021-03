AfD: Merkel verbietet unser Osterfest und nennt es „Ruhephase“!

Was für ein beispielloses Politik- und Staatsversagen in der Corona-Krise! Weil die Bundeskanzlerin offenbar ihr eigenes Versagen übertünchen will, fällt Angela Merkel nur noch ein verschärfter Oster-Lockdown ein, den sie mit einem unfassbaren Zynismus als „Ruhephase“ bezeichnet. Die drakonischen Beschlüsse umfassen unter anderem ein faktisches Verbot des Inlandstourismus und die Schließung des Lebensmittelhandels an nahezu allen Ostertagen.

Angesichts der Tatsache, dass auch die Oster-Gottesdienste nur online stattfinden sollen und massive Kontaktbeschränkungen beschlossen wurden, wird Ostern praktisch verboten. Versteht Merkel unter einer „Ruhephase“ etwa, dass man seinen Arbeitsplatz verliert und perspektivlos in die Zukunft sehen muss? Man weiß es nicht. Fest steht nur: Diese Kanzlerin hat jeglichen Kontakt zur Realität und jeglichen Sinn für menschlichen Anstand verloren. Quelle: AfD Deutschland