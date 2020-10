WESTFALEN-BLATT (Bielefeld): "Corona und die Schule"

Corona und die Schule: In den zurückliegenden Wochen und Monaten glich das oft dem sprichwörtlichen Hase-und-Igel-Spiel. Mails aus dem Schulministerium mit den neuesten Erlassen erreichten Lehrerkollegien oft erst auf den letzten Drücker - um dann wenige Tage später schon wieder geändert zu werden.

Kein Wunder, dass die Lehrergewerkschaft GEW nun mehr Klarheit fordert. Lehrer und Schüler blicken mit Sorge auf die am Montag wieder beginnende Schulzeit. Auf welche Art von Unterricht sollen sie sich vorbereiten? Und die Eltern fragen sich, ob die Schule halbwegs sichere Betreuungszeiten garantieren kann, denn Resturlaube sind oftmals aufgezehrt.

Nun kann man Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) nicht vorwerfen, dass sie keine Kristallkugel besitzt, in der sie den Fortgang der Pandemie vorhersehen könnte. Und ob die von der Lehrergewerkschaft GEW geforderte Maskenpflicht in der Schule wirklich das richtige Mittel ist, darf bezweifelt werden. Nur klare Regeln, die sollte es geben - und die sollten möglichst allen Beteiligten klar sein. Die Schulministerin sollte also nicht länger schweigen. Sonst setzt sie sich noch dem Verdacht aus, dass sie in Wirklichkeit selbst keinen Plan hat.

Quelle: Westfalen-Blatt (ots)