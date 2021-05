Querdenken-711: Stellungnahme nach §§ 6, 11 PresseG BW zum Bericht der Stuttgarter Nachrichten

Denn:

1. Der Verlag tut scheinbar alles, um demonstrierende Bürger und die Bürgerbewegung Querdenken als vermeintlich Kriminelle darzustellen und übergeht dafür sogar seine Pflichten aus dem Pressekodex und gängige Rechtsprechung

2. Redet die Redaktion vorab offensichtlich nie mit den Betroffenen Ihrer Verdächtigungsberichte, sondern nur mit denjenigen, die sich politisch regierungskonform verhalten.



Beispiele:

Zitat: „…laufen Ermittlungen der Polizei gegen Rädelsführer der Querdenken-Bewegung auf Hochtouren …“

Der Begriff des „Rädelsführer“ ist, wie Journalisten natürlich bekannt, von erheblicher strafrechtlicher Bedeutung:

Rädelsführer (§ 129a StGB)

Nach gefestigter, ursprünglich zu § 90a StGB aF entwickelter und später auf die §§ 129, 129a StGB übertragener Rechtsprechung ist Rädelsführer, wer in der Vereinigung dadurch eine führende Rolle spielt, dass er sich in besonders maßgebender Weise für sie betätigt. Entscheidend ist dabei nicht der Umfang, sondern das Gewicht, das der geleistete Beitrag für die Vereinigung hat. Besonders maßgebend ist eine Tätigkeit dann, wenn sie von Einfluss ist auf die Führung der Vereinigung im Ganzen oder in wesentlichen Teilen, wenn also der Täter, falls er nicht schon selbst zu den Führungskräften gehört, doch durch sein Tun gleichsam an der Führung mitwirkt (BGH, Urt. v. 2.10.1963 - 3 StR 34/63 - BGHSt 19, 109, 110). Der vom Täter ausgeübte Einfluss muss der Sache nach beträchtlich sein (BGH, Urt. v. 1.12.1964- 3 StR 37/64 - BGHSt 20, 121, 123 f.). Eine rein formale Stellung innerhalb eines Führungsgremiums reicht für sich genommen noch nicht aus (LK/Krauß, StGB, 12. Aufl., § 129 Rn. 173 mwN). Liegen die genannten Voraussetzungen vor, so wird die Rädelsführerschaft andererseits nicht schon dadurch ausgeschlossen, dass der Täter von Weisungen abhängig ist (BGH, Beschl. v. 25.1.1956 - 6 StR 100/55 - bei Wagner GA 1960, 235) (BGH, Urt. v. 16.2.2012 - 3 StR 243/11).

Nachweise:

Rädelsführer tauchen entweder bei der Fortführung einer für verfassungswidrig erklärten Partei auf, bei einem Verstoß gegen ein Verbot eines verfassungswidrigen Vereins, bei verfassungsfeindlicher Sabotage, oder bei der Bildung krimineller Vereinigung und terroristischer Vereinigung. Die Anwendung des Begriffs Rädelsführer ist hierbei keine Bagatelle und auch kein Versehen, sondern eine falsche Verdächtigung einer schweren Straftat.

Hierbei hat die Redaktion der Stuttgarter Zeitung eindeutig eine rote Linie des guten Geschmacks überschritten und entgegen der guten Sitten zudem höchstwahrscheinlich gegen Ziffer 1, 2 und 12 des Pressekodex sowie gegen § 168 StGB verstoßen. Wir weisen diese ungerechtfertigte Unterstellung bzgl. „Rädelsführer“ strikt zurück.

In Kombination mit der Unterstellung einer, Zitat: „Guerillataktik“, verstärkt der Journalist der Stuttgarter Zeitung vorsätzlich den falschen Eindruck, dass hier Kriminelle am Werk wären:

Zitat: „Längst geht es nicht mehr nur um Ordnungswidrigkeiten und Bußgelder wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz. … (…) Die Zahl der als Straftaten angezeigten Fälle dürfte etwa bei 50 liegen“



Auch hier soll der falsche Eindruck verstärkt werden, dass die Demonstranten Kriminelle seien. Wir fordern die Redaktion auf, für deren Behauptung justiziable Belege vorzuweisen, die den Demonstranten als Straftaten zugeordnet werden können. Sollten diese nicht vorliegen, verweisen wir ebenfalls auf § 168 StGB und Ziffer 12 des Pressekodex.

Zu Rechtsanwalt Ralf Ludwig hat die Redaktion folgendes Zitat geäußert, welches von Wolf-Dieter Obst veröffentlicht wurde: https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.lokales-wolf-dieter-obst-wdo.f4668bb5-7c58-48d7-92d3-6f94e957d36b.html

19.04.2021 - 17:43 Uhr

„Stuttgart (https://www.stuttgarter-zeitung.de/thema/Stuttgart) - Der Stachel sitzt tief. „Die Polizei hat uns veräppelt“, klagt der Anwalt der Querdenken-Bewegung, die am Wochenende mit ihrer Guerillataktik gegen das Demo-Verbot von der Polizei ausgebremst wurde. Zusammen mit Koordinator Michael Ballweg war er am Samstag in einer Sackgasse gelandet. Der Versuch, die mehreren Hundert Maskenverweigerer in der Hirschstraße zu einer Eilversammlung zu erklären, scheiterte. Raus ging es nur mit einem Platzverweis. Und für Querdenker Ballweg mit einer Strafanzeige. Insgesamt hat die Polizei am Wochenende zwölf Verstöße gegen das Versammlungsgesetz festgestellt:

Zitat: „Die Polizei hat uns veräppelt“, klagt der Anwalt der Querdenken-Bewegung“

Herr Ludwig hat am 12.04.2021 an die Redaktion der Stuttgarter Nachrichten folgende Gegendarstellung geschrieben.

Zitat Ralf Ludwig: