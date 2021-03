Hamburg: Die besten Insider-Tipps für den perfekten Städtetrip

Für diejenigen, die sich danach sehnen, auf der Reeperbahn eine Nacht durchzutanzen, einen gemütlichen Spaziergang an der Elbe zu unternehmen und auf dem Fischmarkt am Sonntagmorgen genüsslich in ein Fischbrötchen zu beißen, ist es höchste Zeit, den nächsten Städtetrip in das schöne Hamburg zu planen.

Ein Wochenende in der Elbmetropole kann schließlich äußerst abwechslungsreich und ganz nach dem eigenen Geschmack gestaltet werden. Die vielen exklusiven Restaurants sorgen für kulinarische Hochgenüsse, die Vielzahl an tollen Kunsthäusern in der Stadt liefert stets neue Inspirationen und während am Wasser gesessen wird, um die großen Schiffe zu beobachten, kann die Seele nach Herzenslust baumeln gelassen werden.

Welche Insider-Tipps den nächsten Trip an die Elbe mit Sicherheit unvergesslich werden lassen, zeigt der folgende Artikel.



Die Speicherstadt

Nicht nur die Alster oder der Hafen sollten bei einer Reise nach Hamburg im Fokus der Aufmerksamkeit stehen, denn die Metropole hat noch wesentlich mehr zu bieten. Das berühmteste Weltkulturerbe Hamburgs ist nämlich die Speicherstadt.

Die Speicherstadt kann ideal mit dem Fahrrad oder zu Fuß erkundet werden. Bei der Tour gibt es zahlreiche Dinge zu entdecken, wie die beeindruckenden Blicke über und durch die Fleete oder die historischen Gebäude, die in hohen Maße zu der ganz besonderen Atmosphäre von Hamburg beitragen.

Die Elbphilharmonie

Der Bau der Elbphilharmonie hat viele Jahre in Anspruch genommen. Doch nun ist das prachtvolle Gebäude endlich fertiggestellt und bietet die perfekte Bühne für zahlreiche Veranstaltungen und Konzerte.

Empfehlenswert ist es, den Veranstaltungskalender der Elbphilharmonie bereits frühzeitig vor der Reise nach Hamburg zu studieren, denn die Tickets sind in der Regel heiß begehrt. Diejenigen, die ihren unvergesslichen Abend in der Elbphilharmonie nicht alleine verbringen möchten, können auch die Vorteile eines professionellen Escort-Services, wie Escort Hamburg, in Anspruch nehmen.

Der Besuch der Elbphilharmonie lohnt sich im Übrigen auch, wenn keine Tickets für eine Veranstaltung gebucht wurden. Auf der Besuchsplattform lässt sich nämlich ein unglaublich schöner Ausblick über den Hafen von Hamburg genießen. Dafür muss am Eingang der Elbphilharmonie lediglich ein Ticket gezogen werden. Darüber hinaus beherbergt die Elbphilharmonie zwei tolle Restaurants, in denen kulinarische Spezialitäten in einer beeindruckenden Szenerie genossen werden können.



Der Elb-Spaziergang

Diejenigen, deren Herz besonders für Städte mit großen Flüssen schlägt, dürfen keinesfalls auf einen Trip nach Hamburg verzichten. Die Stadt ist nämlich ideal geeignet, um einen ausgedehnten Elb-Spaziergang zu unternehmen.

Sobald dafür an den Landungsbrücken aus der Bahn ausgestiegen wird, sind bereits die wunderschönen Wassermassen zu sehen, an denen scheinbar endlose Spaziergänge unternommen werden können. Besonders tolle Ausblicke werden dabei geboten, wenn vom Elbstrand in Richtung des Hafens und der Hamburg City gelaufen wird.

Soll der Spaziergang ein bestimmtes Ziel haben, ist beispielsweise die Strandperle überaus gut als ein solches geeignet. An schönen Tagen beobachten die Menschen hier besonders gerne auf den Stühlen und Decken den Sonnenuntergang. Auf der anderen Seite des Ufers lassen sich außerdem die riesigen Containerschiffe bestaunen.

Wird die Strandperle besucht sollte im Übrigen keinesfalls auf die Bestellung des Antipasti-Brotes verzichtet werden. Dann können einfach entspannt die Füße in den Sand gesteckt und das Gesicht in die Sonne gehalten werden.

----