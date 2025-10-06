Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Eintrittsgebühr am Strand: Bangkok führt Touristen-Steuer ein

Freigeschaltet am 06.10.2025 um 08:51 durch Sanjo Babić
Königreich Thailand auf der Karte
Königreich Thailand auf der Karte

Foto: Keepscases
Lizenz: CC BY-SA 3.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Berichten zufolge zieht Thailand eine landesweite Touristen-Abgabe durch; zum Start der Hauptsaison soll pro Person eine Gebühr fällig werden. Ziel ist u. a. die Finanzierung von Infrastruktur und die Stützung schwacher Saisonzeiten. Dies berichten Heute.at und Wochenblitz übereinstimmend.

Die Regierung diskutiert seit Jahren über eine solche Abgabe; nun wird die Einführung konkretisiert. Airlines und Hotellerie erwarten eine unkomplizierte Einhebung über Tickets oder bei Einreise. Für Reisende dürfte der Betrag überschaubar bleiben, aber symbolische Wirkung entfalten.

Gleichzeitig setzt Bangkok auf Steuer- und Investitionsanreize, um die Nebensaison zu beleben. Entscheidend wird die Ausgestaltung bei Transit, Kinderermäßigungen und medizinischen Ausnahmen. Reiseveranstalter planen Preisblätter entsprechend anzupassen.

Quelle: ExtremNews


