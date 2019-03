Der Familien-Freizeitpark Slagharen startet mit neuen Attraktionen in die Saison

Am 05.04.2019 wird die neue Saison im Freizeit- und Ferienpark Slagharen eingeläutet. Der niederländische Wildwest-Vergnügungspark wartet in diesem Jahr unter anderem mit einer neuen Attraktion, dem Black Hill Ranger Path - einem Kletterpark mit ausgefallenen Hindernissen. Außerdem stehen neue unterhaltsame Shows und besondere Aktionen für Groß und Klein auf dem Programm. Der Park hat täglich von 10 bis 17 Uhr, am Wochenende bis 18 Uhr geöffnet. Tickets gibt es ab 14,70 EUR.

Slagharen, der Freizeitpark in der gleichnamigen Stadt, bringt den Wilden Westen in die Niederlande. Mit über 30 Attraktionen und Shows rund um das Thema Cowboy tauchen die Besucher für einen Tag in ein echtes Wildwest-Abenteuer ein. Das vielfältige Angebot bietet sowohl Kindern als auch Eltern die Möglichkeit, den Alltag für eine Weile hinter sich zu lassen. Actionhungrige kommen bei der Achterbahn Gold Rush auf ihre Kosten, bei der man durch drei Katapultstarts mit rasanter Beschleunigung 95 km/h erreicht und anschließend durch Loopings und Schrauben saust. Doch ganz gleich ob Achterbahn, Riesenrad, Wasserbahn oder Karussell, der Park verspricht eine aufregende Zeit für die ganze Familie. Die neueste Attraktion, der Black Hill Ranger Path, widmet sich allen Kletterfreunden und denen, die sich gerne Herausforderungen stellen. Es handelt sich um einen sehr vielfältigen, aus vier Teilbereichen bestehenden Parcours. Um an das Ziel zu gelangen, müssen mehr als 30 abwechslungsreiche Hindernisse überwunden werden. Besondere Highlights sind eine acht Meter hohe Kletterwand sowie ein 115 Meter lange Rollglider - einmalig in den Benelux-Ländern. Die Nutzung ist nicht im Parkeintritt enthalten. Slagharen-Geschäftsführer Wouter Pops über den Start im April: "Wir fiebern dem Saisonstart bereits entgegen und freuen uns ganz besonders darauf, unseren Besuchern mit dem Kletterpark Black Hill Ranger Path eine neue, spektakuläre Attraktion präsentieren zu können. Darüber hinaus wird es neue Unterhaltungs-Shows, wie den 4D-Film Yogi Bear und besondere Aktionen im Laufe des Jahres geben, die wir zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden." Slagharen - ein Mix aus Action und Entspannung Seit 2015 erweitert eine zusätzliche Besonderheit das Angebot: der Wasserpark Aqua Mexicana. Auch dort ist für die ganze Familie gesorgt. Für Kinder gibt es einen Wasserspielplatz sowie zahlreiche Wasserrutschen und die Eltern finden Entspannung in dem von Palmen umgebenen Whirlpool. Im Sommer lockt sogar ein Strand im Freien und das mexikanische Ambiente sorgt das ganze Jahr über für das richtige Urlaubsgefühl. Neben den zahlreichen Fahrgeschäften und Attraktionen bietet der Park zudem ein umfassendes Übernachtungsangebot. Die Auswahl ist groß: vom Camping im eigenen Wohnwagen, über die Übernachtung wie ein Indianer im Wigwam Deluxe bis hin zur komfortablen Lodge Nevada Deluxe mit eigenem Jacuzzi im Garten. Die Gäste des Ferienparks haben unbegrenzten Zugang zu den Attraktionen im Freizeitpark, dem Wasserspielplatz Sunny Beach und dem Wasserpark Aqua Mexicana. Öffnungszeiten Freizeitpark Slagharen: Mo- Fr 10 - 17 Uhr Sa, So, Ferientage 10 - 18 Uhr Aqua Mexicana: Mo- So 10 - 20 Uhr Eintrittspreise Freizeitpark Slagharen: ab 14,70EUR, Jahreskarte ab 32,65EUR Aqua Mexicana: ab 8EUR Black Hill Ranger Path: Kletterparcours 4EUR, Rollglider 3EUR, Kletterwand 2EUR Weitere Informationen zum Ferien- und Freizeitpark Slagharen finden Sie unter: https://www.slagharen.com/de/ Über Slagharen Was im Jahr 1963 als kleiner Ferienpark mit Shetlandponys begann, hat sich bis heute zu einem einzigartigen Freizeit- und Ferienpark entwickelt. Die Zahl der Attraktionen wuchs und so wurden immer mehr Erlebnishungrige auf das Angebot im Nachbarland aufmerksam. Einer Sache ist der Park trotz allen Veränderungen immer treu geblieben, dem Thema des Wilden Westen. Mittlerweile gibt es über 30 Attraktionen, die die ganze Familie begeistern. Achterbahnen, Kletterpark, Shows und Paraden, Riesenrad und Karussell sowie ein eigener Wasserpark mit Rutschen und Whirlpool, hier ist für jeden etwas dabei. Der Park verfügt außerdem über ein vielfältiges Übernachtungsangebot mit 650 Häusern und 230 Campingplätzen. Quelle: Freizeit- & Ferienpark Slagharen (ots)

