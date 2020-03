GRIMMWELT Kassel schließt als Vorsichtsmaßnahme gegen die Verbreitung von COVID-19 ab dem 14.03.2020, 18 Uhr bis auf Weiteres

Die GRIMMWELT schließt als Vorsichtsmaßnahme bis auf Weiteres ab dem 14.03.2020, 18 Uhr. »Es ist mir ein Anliegen, weder Besucherinnen und Besucher noch Mitarbeitende an der Infotheke, im Aufsichtsdienst, in der Gastronomie oder in der Verwaltung zu gefährden.«, so Peter Stohler, Geschäftsführer und Programmleiter der GRIMMWELT zur heutigen vorübergehenden Schließung des Hauses.

Es finden vorbeugend bis Ende April keine öffentlichen Veranstaltungen und Führungen statt. Auch das Café-Restaurant Falada ist bis auf Weiteres für den öffentlichen Betrieb geschlossen. Für Privatveranstaltungen stehen die Mitarbeiter des Café-Restaurants Falada telefonisch und per E-Mail für Auskünfte zur Verfügung. Kontaktdaten und aktuelle Informationen finden Sie unter www.faladakassel.com. Die Verwaltung ist wie gewohnt zu erreichen und arbeitet regulär.

Quelle: GRIMMWELT Kassel gGmbH