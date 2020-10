RKI erklärt immer mehr europäische Regionen zu "Risikogebieten"

Immer mehr europäische Regionen werden vom Robert-Koch-Institut als Corona-Risikogebiet angesehen. Belgien, Island, Nordirland und Wales gelten nun insgesamt als Risikogebiet, ebenso fast ganz Frankreich mit Ausnahme der Region Grand-Est.

In Ungarn gelten nun auch die Regionen Csongrád, Vas und Pest als Risikogebiete, in Irland die Region Border, in Estland die Region Idu-Viru, in Litauen die Region Šiaulių, in Rumänien die Gespanschaften Alba und Cluj, in Slowenien die Region Koroska. Entspannung gibt es allerdings auch zu vermelden: In Kroatien gelten die Gespanschaften Sibensko-kninska und Zadarska, sowie in der Schweiz der Kanton Freiburg (Fribourg) nicht mehr als Risikogebiete, so das RKI am Mittwoch.

Quelle: dts Nachrichtenagentur