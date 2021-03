Neue Einreiseverordnung: Eintritt erst am Freitag, dann Sonntag, dann Montag und jetzt vielleicht am Dienstag in Kraft?

Die neue Einreiseverordnung wird nunmehr teils mehrfach pro Tag verschoben. Sie sollte ursprünglich am heutigen Freitag in Kraft treten und wurde gestern auf Sonntag verschoben, heute morgen auf Montag und nun wurde diese auf Dienstag verschoben, laut Jens Spahn vom Bundesgesundheitsministerium.

Die neue Einreiseverordnung tritt erst am Dienstag, um 0 Uhr in Kraft. Das sagte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Freitag in Berlin. Er stellte damit seine erst wenige Minuten alte Aussage klar, wonach die Einreiseverordnung "Montagnacht" in Kraft trete. Damit wurde der Termin um zwei Tage verschoben, um Fluggesellschaften und Passagieren mehr Zeit zu geben, sich auf die neuen Regeln einzustellen. Zuletzt war die Rede davon gewesen, dass die Einreiseverordnung um 0 Uhr am Sonntagmorgen in Kraft treten solle. Reisende müssen dann vor Flugantritt einen negativen Corona-Test vorlegen, wenn sie nach Deutschland unterwegs sind.

Zuvor hatte das Blatt bereits unter Berufung auf Regierungskreise berichtet, dass alle Flugpassagiere, die nach Deutschland reisen wollen, ab Freitag vor dem Abflug einen negativen Corona-Test vorweisen müssen sollen. Die Bundesregierung würde damit auf die Ausweisung einzelner Urlaubsregionen oder Länder verzichten und erstmals eine generelle Testpflicht für alle Flugreisenden auf dem Weg nach Deutschland einführen. Bisher wurden nur Einreisende aus ausgewiesenen Risikogebieten zu Quarantäne bzw. Corona-Tests verpflichtet.

