Maritime Abenteuer - Die Sandskulpturen-Ausstellung in Lübeck-Travemünde lädt zum Staunen ein

Am 11. Mai 2019 wird eine der deutschlandweit größten überdachten Sandskulpturen-Ausstellungen eröffnet: Unter dem Motto "Maritime Abenteuer" - egal ob Tiefseetaucher in beeindruckenden Unterwasserlandschaften, Seemänner aus wilden Meutereien oder schöne Meerjungfrauen - finden sich 22 Bildszenen und ca. 70 Skulpturen aus Sand am Fischereihafen in Lübeck-Travemünde, einem beliebten Urlaubsziel in der Lübecker Bucht.

In einer Bootshalle können die Besucher täglich die Kunstwerke bestaunen - ob bei strahlendem Sonnenschein oder auch bei Schietwetter. Die Travemünder Sandskulpturen sind aus einem ganz besonderen Sand: Er wird nicht, wie sich vermuten lässt, hier von der Ostsee abgetragen, sondern es ist junger Flusssand, der noch nicht von Wind und Wasser abgeschliffen wurde. Bevor die sog. "sand carver" daraus ihre beeindruckenden, meterhohen und detailverliebten Kunstwerke geschaffen haben, wurde er mit viel Wasser unter hohem Druck in Blöcke gestampft oder "gestapelt". Die Kunstwerke bestehen tatsächlich nur aus Sand und Wasser - was der Erfahrung und Kunstfertigkeit der Sandkünstler geschuldet ist, die allesamt ausgebildete Bildhauer und Architekten sind.

Sandsammlung und Spielspaß für Kinder

Auf ihrem Abenteuer durch die Ausstellung lernen große und kleine Gäste jede Menge Wissenswertes zum Sandskulpturenbau und können sich in der Gastronomie bei leckeren Kleinigkeiten, wie Brezeln oder Erbsensuppe, stärken. Eine Sandsammlung mit 250 unterschiedlichen Sorten verdeutlicht die Besonderheiten verschiedener Sandarten. Kinder können sich auf einen großen Spielplatz mit Sandkasten zum Spielen, Buddeln und Kreativsein freuen: Hier lädt derselbe Sand, den auch die Künstler für ihre Werke benutzen, dazu ein, sich selbst als sand carver zu versuchen.

Ambiente für die großen Besucher

Der Fischereihafen in Travemünde versprüht mit seinen tuckernden Fischkuttern und charmanten Restaurants eine nordisch-gemütliche Atmosphäre zum Verweilen. Die Sandskulpturen-Ausstellung bietet Travemünde in diesem Sommer eine Attraktion mehr und bereichert die gesamte Region die komplette Sommersaison hindurch bis in den Herbst hinein. Sie ist für Gäste, Touristen und Einheimische ein attraktiver Veranstaltungs- und Kulturtipp.

Über die Sandskulpturen-Ausstellung Travemünde

Die Sandskulpturen kehren nach Travemünde zurück, und damit zum Ursprung der Sandskulpturen-Ausstellungen in Deutschland. Vom 11.5. bis 20.10.2019 werden erstmals nach 12 Jahren wieder Kunstwerke nur als Sand und Wasser in Travemünde zu bestaunen sein. Täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr stehen die Türen einer der weltweit größten überdachten Ausstellungen für Sand-Kunstwerke den Besuchern offen. 25 internationale Künstler, darunter Welt- und Europameister, präsentieren in 22 Bildszenen ca. 70 Skulpturen - alle unter dem Motto "Maritime Abenteuer". Die Ausstellung befindet sich "Auf dem Baggersand" am Fischereihafen in Lübeck-Travemünde. Tickets gibt es ausschließlich an der Tageskasse zum Preis von 9,50 EUR (Erwachsene), 6,50 EUR (Kinder) und ermäßigt für Rentner, Studierende und Familien.

Quelle: Musea GmbH (ots)