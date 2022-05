FeWo-direkt kürt die Ferienhäuser des Jahres 2022: Sechs Ferienhäuser in Deutschland ausgewählt

Das Ferienhausportal FeWo-direkt hat zum ersten Mal die Ferienhäuser des Jahres in Deutschland gewählt. Die neue Initiative wurde ins Leben gerufen, um den Ferienunterkünften und Gastgeber:innen, die ein außergewöhnliches Gästeerlebnis bieten, eine besondere Anerkennung zukommen zu lassen.

"Urlaub in der Heimat hat während der Pandemie geboomt und die Gastgeber:innen in Deutschland haben Außergewöhnliches geleistet, um Familien eine unbeschwerte Auszeit zu ermöglichen", sagt Wolfgang Pagl, Director Vacation Rentals bei der Expedia Group. "Für dieses Engagement möchten wir uns ganz herzlich bedanken und zeigen, dass es in Deutschland echte Ferienhaus-Perlen gibt, in denen es sich auch zukünftig lohnt, Urlaub zu machen."

Die sechs Ferienhäuser des Jahres 2022 wurden anhand mehrerer Kriterien ausgewählt: Neben der Gesamtpräsentation inklusive der Fotos und der Eignung des Ferienhauses für Familien oder Gruppen von Freunden spielten auch die Gästebewertungen und die Anzahl der erhaltenen Sterne eine entscheidende Rolle. Die Ferienhäuser des Jahres haben alle eine Bewertung von mindestens 4,8 von 5 möglichen Sternen und gehören damit zu den Top-Performern auf FeWo-direkt.

Die Gastgeber:innen der Ferienhäuser des Jahres 2022 werden zudem alle als Premium-Gastgeber:innen geführt. Premium-Gastgeber:in auf FeWo-direkt wird nur, wer unter anderem eine durchschnittliche Bewertung von 4,3 oder mehr Sternen hat und ein Minimum von 90 Prozent der Buchungsanfragen annimmt. Der Premium-Status wird vierteljährlich von FeWo-direkt überprüft.

Wie bei allen Ferienhäusern und Ferienwohnungen auf FeWo-direkt, wird auch bei den sechs Ferienhäusern des Jahres die komplette Unterkunft vermietet. "Familien und Gruppen von Freunden brauchen mehr Platz, um ihre gemeinsame Zeit voll auskosten zu können", sagt Wolfgang Pagl. "Ein einzelnes Zimmer reicht da einfach nicht aus. Daher finden Reisende auf FeWo-direkt auch nur ganze Wohneinheiten zur alleinigen Nutzung."

Die FeWo-direkt Ferienhäuser des Jahres 2022 werden im Folgenden vorgestellt.

Stylisches Waldhaus in Fachwerkoptik in Niedersachsen

Das urige Fachwerkhaus liegt etwa 30 Kilometer nördlich von Osnabrück ganz idyllisch auf einem nicht einsehbaren Grundstück mitten im Wald. 2020 wurde das Ferienhaus neu ausgebaut und mit einem stilsicheren, modernen Mobiliar versehen. Die minimalistische Einrichtung im nordischen Stil komplettiert das historische Fachwerk und macht das Ferienhaus zu einem wahren Designwunder. Im Haus bildet der offene Wohn- und Küchenbereich den Wohnmittelpunkt, außerhalb übernimmt die sonnige Terrasse diese Funktion. Im Garten stehen Gästen eine holzbefeuerte Fasssauna und ein beheizter Badezuber zur Verfügung, die gegen einen Aufpreis vor Ort dazugebucht werden können. Kühlere Tage lassen sich mit einem guten Buch gemütlich vor dem Kamin verbringen - eine entsprechende Auswahl an Druckwerken für Groß und Klein steht im Waldhaus zur Verfügung. www.fewo-direkt.de/p5076282

Idyllische Reetkate auf der Halbinsel Eiderstedt

Nur wenige Fahrradminuten vom Nordseestrand entfernt liegt die wunderschöne Reetkate eingebettet in das saftige Grün des dazugehörigen Naturgartens in der Nähe von St. Peter-Ording. Das reetgedeckte Ferienhaus wurde 2012 hochwertig renoviert und überzeugt mit stilvollem Wohlfühlambiente, das nicht zuletzt durch verschiedene Antiquitäten, darunter ein antiker Sekretär, ein historischer Küchenherd und ein imposanter Apothekerschrank im Essbereich, entsteht. Mittelpunkt des Ferienhauses ist das gemütliche Wohnzimmer, das einen direkten Zugang zur offenen Veranda und zum wild-romantischen Garten bietet. Ein besonders spannendes Geheimversteck für kleine Gäste ist die Schlafkoje im Hausgiebel direkt unter dem Reetdach, die echtes Piraten-Feeling aufkommen lässt. Die Reetkate wurde im Juni 2019 vom Deutschen Tourismusverband geprüft und mit fünf Sternen ausgezeichnet. www.fewo-direkt.de/p2006026

Denkmalgeschützte Kirche in der Pfalz

Die kleine Kirche im pfälzischen Altleiningen wurden im Jahr 1811 als Mennonitenkirche gebaut und steht heute unter Denkmalschutz. 2020 wurde sie in ein einzigartiges Ferienhaus mit 100 Quadratmetern Wohnfläche verwandelt. Erhalten blieben unter anderem die historische Kanzel aus Massivholz und viele kleinere Unikate. Die "Tiny Church", wie sie liebevoll von ihren Besitzern genannt wird, ist barrierearm gestaltet, sodass ein wendiger Rollstuhlfahrer problemlos im Untergeschoss wohnen kann. Auch ein barrierearmes Bad steht zur Verfügung. Das Obergeschoss besteht aus einer offenen Galerie, die durch ein filigranes Geländer vom Luftraum über dem Kirchenschiff getrennt ist und den Blick auf die Kanzel freigibt. Die Kirche bildet zusammen mit zwei Tiny Houses, die sich ebenfalls auf dem Grundstück befinden, ein Ensemble aus drei mietbaren Ferienunterkünften, die in jeder beliebigen Kombination gebucht werden können. www.fewo-direkt.de/p5150524

Liebevoll restauriertes Fischerhaus auf Rügen

Einst das Zuhause einer Fischerfamilie, wurde das Reethaus auf Rügen, das Anfang des 19. Jahrhunderts erbaut wurde, in ein gemütliches Ferienhaus verwandelt. Bei der Restaurierung wurde besonderer Wert darauf gelegt, den ursprünglichen Charme zu erhalten. So entsprechen Fachwerk, Lehmwände sowie das Reetdach dem einstigen Erscheinungsbild des Fischerhauses. Auch im Inneren zeigt sich das harmonische Zusammenspiel von Vergangenheit und Gegenwart. Das Fachwerk wurde individuell herausgearbeitet und mit antikem Mobiliar und Dekoelementen gekonnt in Szene gesetzt. Das Ferienhaus steht auf einem 1.300 Quadratmeter großen Grundstück mit Wiese und Obstbaumbestand. In den Morgen- und Abendstunden besuchen regelmäßig Rehe und Rotwild das benachbarte Feld und lassen sich wunderbar beobachten. Im Frühjahr und im Herbst ziehen zudem die Kraniche am Fischerhaus vorbei. www.fewo-direkt.de/p2949411

Modernes Öko-Ferienhaus am Möhnesee in Nordrhein-Westfalen

Das moderne Ferienhaus liegt in der Nähe des Möhnesees südlich von Soest und wurde 2016 neu errichtet. Das Haus besteht komplett aus Holz, was sich unter anderem an den freiliegenden Holzbalken im Innenbereich zeigt, die sich optisch in das Gesamtkonzept einfügen. Außerdem sorgt das verwendete Holz für ein angenehmes Raumklima. Strom wird auf dem Dach erzeugt, sodass das Ferienhaus von Frühjahr bis Herbst autark mit Energie versorgt werden kann. Neben einem Balkon gibt es auch eine große Dachterrasse, die im Sommer spektakuläre Sonnenuntergangsblicke auf den Möhnesee ermöglicht. Außerdem sind eine Garage, ein Kamin und Tischkicker im Obergeschoss, ein Kinder- oder Jugendzimmer mit Hängematte und ein Hauptschlafzimmer mit XXL-Boxspringbett vorhanden. Beide Schlafzimmer haben Zugang zur überdachten Südterrasse im Garten. www.fewo-direkt.de/p2563588

Freistehendes Quaderhaus in Stadtrandlage von Dresden

Fast unwirklich schwebt das futuristische Quaderhaus über dem Landschaftsschutzgebiet Zschoner Grund bei Dresden. Morgens kitzelt die aufgehende Sonne die Gäste aus dem Schlaf, die anschließend bei einer Tasse Kaffee den Blick über Dresden im großen Aufenthaltsraum mit Küche, Esstisch und Wohnlandschaft genießen. Abends präsentiert sich der Sonnenuntergang auf der anderen Seite des außergewöhnlichen Ferienhauses in dramatischen Rottönen. Während des Tages kann der große Garten mit freiem Blick auf das Feld genossen werden. Alle Zimmer liegen auf einer Etage, die umweltfreundlich mit Erdwärme beheizt werden. Unter dem Ferienhaus befindet sich ein Gewölbekeller, der zu einem historischen Hochbehälter gehört. Das einstige Wasserspeicherreservoir aus dem Jahr 1901 wurde in einen ansprechenden Aufenthaltsbereich mit Billardtisch, Tischtennis, Tischkicker und separatem Partyraum umgewandelt. www.fewo-direkt.de/p2443378

Quelle: FeWo-direkt (ots)