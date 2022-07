“Falstaff”-Guide ermittelte beste Berghütten Österreichs

Im neuen “Falstaff”-Hüttenguide, der eigenen Angaben zufolge die “besten Wander-, Alm- und Skihütten Österreichs” präsentiert, finden sich auch vier Einkehrplätze aus Oberösterreich. Bewertet worden waren insgesamt 800 Betriebe im Hinblick auf Küche, Ambiente und Service. Dies berichtet das Magazin "Wochenblick.at".

Weiter berichtet das Magazin: "Den obersten Platz im „Falstaff”-Hüttenranking nimmt die am Elmsee gelegene Pühringer-Hütte an der Via Alpina im Toten Gebirge in der Steiermark ein.

Doch mit vier empfohlenen Hütten ist Oberösterreich im Hüttenguide gut vertreten.



Auf den ersten Platz wurde die Steyrerhütte gereiht. Sie liegt am Fuße des Kasbergs unter einer märchenhaften Alm und lockt im Sommer mit seiner abwechslungsreichen Flora. Den zweiten Platz teilen sich – ex aequo – Gmundner Hütte und Simonyhütte. Die beliebte Gmundner Hütte (1.666 m) steht auf dem Fahnenkogel des Traunsteins hoch über dem Traunsee und eröffnet seinen Besuchern ein einmaliges Panorama.

Einkehrstationen in luftigen Höhen

Nicht weniger spektakulär (2.203 Meter) liegt die Simonyhütte im Dachsteingebirge und sie ist ein idealer Stützpunkt für Wanderer, Bergsteiger, Kletterer, Schibergsteiger und Schneeschuhwanderer. Hoch über den Gosauseen, inmitten steiler Felswände und am Rand des Gletschers, thront die Adamekhütte.

Sie empfiehlt sich als Stützpunkt für eine Dachsteinbesteigung, aber auch für Hüttenwanderungen und liegt nach der Bewertung des “Fallstaff”-Hüttenguides auf dem dritten Platz der oberösterreichischen Einkehrstationen in luftigen Höhen.

Darüber hinaus finden sich aber auf den 422 Almen unseres Bundeslandes noch viele andere attraktive Hütten, die von Wanderern gern und gut frequentiert werden."

Quelle: Wochenblick