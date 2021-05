Gelungener Start in den Bergsommer bei KitzSki

Am Samstag, 8.5.2021, startete KitzSki am Kitzbüheler Horn und Gaisberg in den Bergsommer 2021. Über 1.500 Wanderer und Biker waren zum Saisonstart im Bike- und Wanderparadies von KitzSki unterwegs. Vor allem am Muttertag nutzten zahlreiche Familien die traumhaften Wetterbedingungen, um gemeinsam das grandiose Berg-Panorama über den Dächern von Kitzbühel und Kirchberg zu genießen.

Anlässlich dieses nationalen Feiertags lud KitzSki alle Mütter ein – für sie war die Benutzung der Sommerbahnen an diesem Tag kostenlos. Auf dem Gaisberg Trail und dem Lisi Osl Trail freuten sich die Biker über jede Menge Downhill-Spaß. NEU: KitzSki ist seit heuer Partner der Gravity Card, Europas größtem Bikepark-Verbund mit 22 Bikeparks in 6 verschiedenen Ländern. Zahlreiche Gravity Card-Besitzer aus der Umgebung überzeugten sich vom Trail-Angebot am Gaisberg und waren begeistert. Alle Bike- und Wandertickets sowie auch die Gravity Card können ab sofort an allen geöffneten Sommerbahnen sowie auch über den Webshop von KitzSki unter shop.kitzski.at gekauft werden. Quelle: Bergbahn AG Kitzbühel (ots)