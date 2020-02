Nachhaltig, natürlich, gut: Urlaub an der Nordsee in Dänemark

Wer überfüllte Strände satt hat, macht einfach Urlaub an der Nordseeküste in Dänemark. Zwischen Nationalparks, romantischen Stränden, Sport und Natur findet jeder das passende Urlaubserlebnis. Kommen Sie mit auf eine Reise an Dänemarks Nordseeküste!

Entlang der Halbinsel Jütland zieht sich die dänische Nordseeküste von der deutschen Grenze bis ganz in den Norden. Hier finden Urlauber einfach alles, was das Herz begehrt.



Das Dänische Wattenmeer zwischen Strand und Kultur



Unweit von Sylt erstreckt sich das Dänische Wattenmeer zwischen den Inseln Rømø und Fanø. Gerade Rømø ist mit seinen Dünen und seinem kilometerlangen Sandstrand ein echtes Highlight für Natur-, Strand- und Kulturfreunde. Auf den Sandbänken rund um die Insel lassen sich wunderbar Seehunde beobachten. Die Dünen sind ein Paradies für Vogelbeobachter. Besonders im Herbst versammeln sich Tausende von Vögeln, um von hier aus nach Afrika zu fliegen. Den schönsten Blick auf die Vogelschwärme hat man etwa eine Stunde vor Sonnenuntergang.



Rømø selbst hat auch viele kulturelle und sportliche Aktivitäten zu bieten. Neben den üblichen Strandsportarten lohnt sich ein Besuch des Drachenfestivals am ersten Wochenende im September. Jazzfans können sich auf das Festival "Rømø Jazz" im Juni freuen. Und Naturfans finden im Naturcenter Tønnisgård viele interessante Informationen über den Naturpark Wattenmeer.



Strand pur an Dänemarks Nordseeküste



Wer kilometerlange, feine Sandstrände ganz für sich allein haben möchte, der macht es mit einem Ferienhaus an der Nordsee in Dänemark genau richtig. Tiefblaues Wasser, feiner Sand und viele Aktivitäten machen Dänemark zu einem guten Ziel für die ganze Familie. Am östlichsten Punkt Dänemarks sind die Strände von Blåvand und Vejers perfekt für Familien mit Kindern. Die Lagune von Blåvand ist nicht tief und die Strände gleiten hier ganz sanft ins Meer ab. Viele Wassersportarten wie Segeln oder Kitesurfen und tolle Aktivitäten am Strand lassen Kinder den Urlaub in Dänemark vollauf genießen. Auch die Strände von Søndervig und Hvide Sande auf der gleichnamigen langen Halbinsel zwischen der Nordsee und dem Ringkøbing Fjord sind ein Paradies für Familien mit Kindern. Auf dem Ringkøbing Fjord lässt es sich herrlich mit dem Boot fahren. Unvergesslich sind auch Wanderungen durch die Dünen von Hvide Sande. Täglich früh am Morgen findet im Ort ein Fischmarkt statt, der dem Hamburger Fischmarkt in nichts nachsteht. Die Restaurants in Hvide Sande lohnen mit ihren frisch zubereiteten Fischgerichten einen Besuch.



So ganz anders geht es in der Ortschaft Klitmøller im Norden Jütlands zu. Als "Cold Hawaii" bekannt, ist Klitmøller ein Paradies für Surfer und Kitesurfer. Wer Aktivurlaub mag, hat hier perfekte Bedingungen für seinen Urlaub. Rund um Klitmøller erstreckt sich der Nationalpark Thy. Mit seinen einzigartigen und unberührten Mischwäldern, Dünen und Heidelandschaften ist er ein lohnendes Ziel für Naturfreunde. Mit etwas Glück lassen sich hier Rothirsche und auch Fischotter beobachten. Auf Wanderungen durch den Nationalpark Thy kann man ganz zu sich selbst kommen.



Aktivitäten für die ganze Familie



Entlang der gesamten dänischen Nordseeküste gibt es viele Attraktionen, die einen Urlaub allein oder mit der Familie noch viel schöner machen. Das Sandskulpturen-Festival von Søndervig ist ein echtes Highlight an der Nordsee. Im Sommer entstehen hier aus bis zu 12.000 Tonnen Sand einzigartige Skulpturen internationaler Künstler. Jedes Jahr steht das Festival unter einem anderen Thema. Zum Beispiel taucht man 2020 in die Geschichte des Mittelalters ein und beobachtet, wie Künstler aus Sand und Wasser eine mittelalterliche Welt voller Spannung erschaffen.



Wer sich für Geschichte interessiert, ist im Freilichtmuseum Ribe VikingeCenter genau richtig. Auf fast 10 Quadratkilometern wurden hier Gebäude der Wikingerzeit originalgetreu wiederaufgebaut. Jeweils im Sommer stellen Laiendarsteller die Welt der Wikinger nach und verkaufen handgefertigte Andenken. Sowohl für Kinder als auch für Erwachsene ist das eine einzigartige Möglichkeit, ganz in die Geschichte der Wikinger einzutauchen.



Wer nachhaltig Urlaub machen möchte, ist in Dänemark genau richtig. Die gesamte dänische Nordseeküste ist nicht weit von Deutschland und bietet hervorragende Urlaubsmöglichkeiten für Groß und Klein.



---