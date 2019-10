Paradiesische Destinationen, in denen Sie Ihren nächsten Urlaub verbringen können

Mit seinem weitläufigen Sandstrand und wunderbar klarem Wasser zählt Punta Cana zu den schönsten Urlaubsorten der Dominikanischen Republik. Punta Cana befindet sich im östlichsten Bereich der Dominikanischen Republik und reicht sowohl an das Karibische Meer als auch an den Atlantik. Die Landschaft ist weitgehend naturbelassen und vermittelt einen hervorragenden Eindruck vom ursprünglichen Aussehen der Insel.

Vor Punta Cana befindet sich eines der ausgedehntesten Korallenriffe des Karibischen Meeres. Seine artenreiche Schönheit hat sich bei Naturliebhaber aus aller Welt herumgesprochen. Es besteht die Möglichkeit überall Tauchausflüge zum Riff und zu anderen Unterwassersehenswürdigkeiten zu buchen. Diese sind auch ein beliebter Programmpunkt auf der Agenda nahezu sämtlicher Feriengäste.



Lopesan Costa Bavaro Resort - ein Trauressort im Paradies



Das Lopesan Costa Bavaro Resort Spa & Casino ist ein Ressort in der Gegend von Playa Bavaro in der Dominikanischen Republik. Der Strand mit seinem feinen weißen Sand und dem türkisblauem Meer, das warme Tropenklima und die üppige Vegetation der Umgebung bilden einen einzigartigen Ort.



Auf über 100.000 qm und mit 5 Sternen versehen bietet das Lopesan Hotel Costa Bavaro mehrere Grünanlagen und insgesamt sechs Süßwasserpools. Einer davon der "Infinity"-Pool mit zwei Ebenen; die erste befindet auf der Höhe des Hotels, die zweite auf Strandhöhe. auf diese Art und Weise wird der Strand in das Hotel integriert.



Ferienhäuser und Ferienwohnungen in der Dominikanischen Republik



Sie freuen sich bereits darauf, das Reiseziel mit seinen Facetten kennenzulernen? Wenn Sie ein Ferienhaus oder eine Ferienwohnung mieten, können Sie den Alltag wie die Einheimischen gestalten und in die Kultur Ihrer Feriendestination eintauchen. In weiterer Folge verfügen Sie über sämtliche Freiheiten bei der Gestaltung des Tagesablaufs und haben deutlich mehr Privatsphäre und Platz zur Verfügung als bei der Übernachtung in einem herkömmlichen Hotel.



Ein Ferienaufenthalt in einem Ferienhaus in der Dominikanische Republik ist eine empfehlenswerte Alternative zum klassischen Hotelurlaub dar. Die Vorteile von Ferienhäusern in der Dominikanische Republik liegen auf der Hand: Unabhängigkeit, Flexibilität und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. In den geschmackvoll ausgestatteten vollmöblierten Ferienhäusern in der Dominikanische Republik werden Sie sich wie zu Hause fühlen.



