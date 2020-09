Preisdifferenz zwischen Benzin und Diesel wächst: Super E10 steigt erneut, Diesel sinkt weiter

An den Zapfsäulen steigt die Preisdifferenz zwischen Super E10 und Diesel weiter. Wie schon in der Vorwoche erhöht sich der Preis für einen Liter Super E10. Im Bundesschnitt ist ein Anstieg von 0,6 Cent auf 1,254 Euro je Liter zu verzeichnen. Dagegen ist ein Liter Diesel ist im Schnitt erneut günstiger geworden und liegt aktuell bei 1,072 Euro, also um 0,4 Cent niedriger als in der vergangenen Woche.

Von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung der Kraftstoffpreise sind die Rohölnotierungen und der Dollarkurs. Ein Barrel der Sorte Brent Öl kostet derzeit relativ konstant knapp 46 Euro. Dem gegenüber steht ein nach wie vor starker Euro. Dieser steht bei 1,18 Dollar und damit unverändert in der Nähe seines Zwei-Jahres-Hochs. Der ADAC empfiehlt Autofahrern grundsätzlich vor dem Tanken die Spritpreise zu vergleichen. Wer die teils erheblichen Preisunterschiede zwischen verschiedenen Tankstellen und Tageszeiten nutzt, kann viel Geld sparen. Dadurch wird der Wettbewerb zwischen den Anbietern gestärkt. Laut ADAC ist Tanken in der Regel zwischen 18 und 22 Uhr am günstigsten.

Quelle: ADAC (ots)