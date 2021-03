Werde ich diesen Sommer mit meiner Familie nach New York reisen können?

"Meine Tochter wird im Juni 18 und ich hatte ihr versprochen, mit ihr nach New York zu fahren, um zu feiern. Als sich die Dinge rund um COVID-19 zu drehen begannen und immer mehr Menschen im Fernsehen geimpft wurden, fragte mich mein kleines Mädchen erneut, ob wir diese lang ersehnte Reise antreten könnten", schrieb ein Elternteil in einem Social-Media-Post. Solche Bedenken, die manchen oberflächlich erscheinen mögen, beschäftigen viele Deutsche, die die USA als Reiseziel für ihren nächsten Urlaub oder, wie im obigen Fall, für eine wichtige Feier hatten.

Im Sommer in die Vereinigten Staaten reisen? Schwierig, aber nicht unmöglich



Obwohl weltweit vorsichtig über Reisen zwischen Ländern gesprochen wird, werden tatsächlich Schritte unternommen, um Reisen wieder zu ermöglichen, sogar auf Langstreckenflügen. In Europa ist bereits von einem Impfpass die Rede, der es geimpften Menschen ermöglichen soll, von einem Land ins Andere zu reisen. In den Vereinigten Staaten hingegen schreitet die Impfung zügig voran, täglich werden 2,5 Millionen Impfungen verabreicht. Wenn beide Situationen monatelang anhalten und die Inzidenz wie in den letzten Wochen weiter zurückgeht, ist es nicht unvernünftig zu denken, dass die Länder beginnen werden, die Grenzen zu öffnen und der Himmel wieder mit Flugzeugen gefüllt sein wird. Außerdem sollte nicht übersehen werden, dass der Tourismussektor einer der am stärksten von der Pandemie betroffenen Bereiche ist und dass es weltweit eine echte Dringlichkeit gibt, ihn so schnell wie möglich wiederzubeleben.



Impfung Reisepass und ESTA-Genehmigung



So wie derzeit ein negativer PCR-Test für COVID-19 für Reisen in verschiedene Länder erforderlich ist, ist es nicht unvernünftig zu denken, dass in den kommenden Monaten ein Impfpass, ein Visum bzw. ein ESTA für die Einreise in die Vereinigten Staaten erforderlich sein könnte.



Es sei daran erinnert, dass das ESTA eine Genehmigung ist, die über das Internet eingeholt werden kann und die Einreise für 90 Tage für Bürger von Ländern ermöglicht, die mit den USA eine formelle Visumbefreiung vereinbart haben, darunter auch Deutschland. Derzeit sind touristische Reisen nicht erlaubt, so dass diese Genehmigung nicht ausreicht, um in das Gebiet der USA einzureisen.



Einige offizielle Webseiten der US-Regierung wie z.B. die Anwendungs-Website estas.de werden Ihnen sicherlich genau sagen, wann Sie wieder reisen können und was Sie für die Einreise in die USA benötigen.



Touristenstädte wie New York, aber auch Miami, Chicago, San Francisco, Washington, Boston u.a. sind mit am meisten daran interessiert, den Himmel zu öffnen, um die Millionen von Besuchern willkommen zu heißen, die früher in den amerikanischen Sommern ihre Straßen bevölkerten.



Aus all den oben genannten Gründen kann man, wenn auch vorsichtig, hoffen, dass es möglich sein wird, diesen Sommer nach New York zu reisen. "

----