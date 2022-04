Sonne ohne Stich: Urlaub, aber ungeimpft

Für viele ist gerade jetzt die richtige Zeit, um den Sommerurlaub zu buchen. Doch wohin kann man ohne Corona-Gängelungen reisen? Mit Ausnahme von Italien und Deutschland kann man in sämtlichen Nachbarländern Österreichs ohne jeden Nachweis entspannt sonnige Corona-Ferien genießen – aber nicht nur dort! Dies berichtet das Magazin "Wochenblick.at".

Weiter berichtet das Magazin: "Abgesehen von den direkten Nachbarländern gibt es auch keinerlei Nachweispflicht in den baltischen Staaten (Estland, Lettland, Litauen), Polen, Rumänien, Moldau, Albanien, Kroatien, Großbritannien, Irland, Island, Holland, Dänemark sowie den skandinavischen Ländern Norwegen und Schweden.



Kommt Lichtblick auch in Italien?

Für die Einreise nach Italien ist ein 3G-Nachweis erforderlich sowie eine verpflichtende Online-Registrierung. Die 2G-Pflicht in Hotels wurde mit 1. April aufgehoben und auch für die Benützung von Öffis sowie in Geschäften sind keine Nachweise von Impfung, Genesung oder Tests mehr nötig. Für den Zugang zu Kulturstätten (Museen, Ausstellungen, Bibliotheken usw.) gelten keine Beschränkungen für Kino-, Theater- und Konzertbesuch ist allerdings über den ganzen April weiterhin eine 2G-Regel gültig. Zusätzlich sind FFP2-Masken zu tragen.

Lichtblick für den Sommer: Mit weiteren Lockerungen ist ab dem 1. Mai zu rechnen. Nach Griechenland kommt man ebenfalls mit einem PCR- oder Antigen-Test, der nicht älter als drei Tage ist. Das Außenministerium empfiehlt hier allerdings zusätzlich eine Covid-19-Zusatzversicherung. Das Sonnenbad am Schwarzmeer-Strand in Bulgarien ist mit digitalem Zertifikat über einen PCR- oder Antigentest möglich – die negativen Test-Ergebnisse dürfen nicht älter als 72 bzw. 48 Stunden sein.

Viele Optionen für Ungestochene

Kroatien lockerte vor Ostern weitgehend die Corona-Maßnahmen und Urlauber aus den EU-Ländern können ohne Einschränkungen einreisen. Die Maskenpflicht fällt fast ganz weg. In öffentlichen Verkehrsmitteln und Innenräumen besteht lediglich eine Empfehlung zum Maskentragen. Pflicht ist der leidige Gesichtsschleier nur noch in Gesundheitseinrichtungen, Alters- und Pflegeheimen. Auch Ungarn hat am 7. März sämtliche Corona-Maßnahmen fallen gelassen, damit auch die Einreisebeschränkungen. Der Zutritt zu Gastronomie- und Hotelbetrieben sowie zu Kultur- und Freizeiteinrichtungen ist ohne jegliche Beschränkungen möglich.

Ganz ähnlich ist die Lage in der Slowakei und in Tschechien: Es gibt keinerlei Auflagen bei der Einreise und auch im Land sind die Corona-Gängeleien grundsätzlich abgeschafft. In der Slowakei gilt in Öffis allerdings noch die Maskenpflicht, die in Tschechien vor Ostern von Premier Petr Fiala aufgehoben wurde. Auch in Spanien, und damit auch Mallorca, hat sich die Lage normalisiert. Die Türkei kann man nach einer Online-Registrierung (frühestens 72 Stunden vor der Einreise) mit einem negativen PCR-Test – nicht älter als drei Tage – bereisen. Auch der Urlaub unter Palmen in der Karibik ist für Ungestochene problemlos möglich.

Quelle: Wochenblick